Sanremo 2024, Angelina Mango “Vincitrice? Non ci credevo”/ Geolier spegne le polemiche, Annalisa delusa ma…

Geolier spegne le polemiche dopo Sanremo 2024, Annalisa un po’ delusa

Come di consuetudine, il podio del 74° Festival di Sanremo partecipa alla conferenza stampa di chiusura e il primo obiettivo è quello di spegnere le polemiche legate al televoto, al successo popolare di Geolier ribaltate dalla giuria di stampa e radio. “Sto bene, ieri sul palco stavo con Angelina Mango che è una ragazza giovane del 2000 e sono felice. Ho fatto un bel festival e credo non potrei fare meglio”. Dopo Lazza, il rap torna a fare successo al festival: “Il festival è una gara a sé, ha le sue regole e non contano gli stream.”

Annalisa in crisi dopo la vittoria di Angelina Mango a Sanremo 2024?/ Il video della reazione è virale!

“Sono contento che abbia vinto il rap, ora vado a Napoli, faccio il disco e poi vedo quello che succede, ci sono possibilità di suonare all’estero, ma ancora dobbiamo confermare tutto: devo prima assorbire questa esperienza”. Finita in mezzo a due giovani pronti a mangiarsi il mondo, Annalisa si fa da parte, un po’ delusa forse, ma anche soddisfatta. “Provo ora molta serenità e gioia. Io rifarei tutto così come l’ho fatta, sono molto contenta di come sono stata sul palco e di come il pezzo viene recepito. Ci sono un sacco di concerti nei prossimi mesi, quindi non posso sperare di meglio”.

Chi è Marta Donà, manager di Angelina Mango e Marco Mengoni/ Tutti i successi al Festival di Sanremo

Angelina Mango la reazione alla vittoria di Sanremo 2024: “Non ci credevo”

Angelina Mango conferma di partecipare all’Eurovision, ma per lei è tutta una sorpresa: “Non ci credevo quando mi sono vista nella lista dei concorrenti, figuriamoci quando è uscito il mio nome come vincitrice. Ho cercato di vivermi ogni minuto, mi avete fatto vivere la settimana più bella della mia vita”. L’Eurovision? “Mi ha preso molto alla sprovvista, la musica è libera ed è in tutte le lingue, magari un giorno canterò anche in inglese”.

Ovviamente non si può non pensare alle polemiche e a certe malignità, da Selvaggia Lucarelli che cerca di fare inchiesta tramite social contro Geolier e Franki Hi-Nrg che l’accusa di essere frutto di una macchina mediatica: “Non l’ho vissuta come competizione e sono contentissima di avere dei colleghi che hanno fatto delle canzoni che ascolterò per molto tempo”. E poi, la sua famiglia: “Non sono mai stata da sola in queste sere, c’era tutta la mia famiglia. Papà, più che della vittoria, prima di tutto sarebbe fiero del fatto che sono gentile ed educata”. Ora, Mango ha solo voglia di mangiarsi una pizza con gli amici. “Te la faccio io, Angelì” le risponde Geolier. E le polemiche, rispedite ai mittenti.

Sanremo 2024: Geolier, Mahmood e Annalisa volano in Top3/ La classifica Spotify Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA