Sanremo 2024, Annalisa: Paolo Meneguzzi l’accusa di uso dell’autotune/ La replica é piccata! 

Sanremo 2024, Annalisa Scarrone finisce al centro di una polemica: c’entra Paolo Meneguzzi

Annalisa Scarrone, terza classificata alla finale di Sanremo 2024, é la destinataria del j’accuse lanciato dal collega, Paolo Meneguzzi. Quest’ultimo, cantautore di tormentoni di successo nella musica italiana come Verofalso, taccia l’ex Amici di uso e abuso di autotune, a margine della performance dell’icona femminile registrata al Festival della canzone di Sanremo 2024, con il brano Sinceramente, il cui video é ora #2 tra le tendenze per la musica su YouTube Italia.

Sanremo 2024, Angelina Mango “Vincitrice? Non ci credevo"/ Geolier spegne le polemiche, Annalisa delusa ma...

Nel dopo-Festival della polemica mediatica che taccia Angelina Mango di essere stata favorita alla vittoria di Sanremo 2024 per effetto di una duplice intesa di stampa e radio, che nelle votazioni avrebbe annullato il televoto in favore a Geolier, la terza classificata nell’ordine di arrivo nella gara dei Big, Annalisa, ha voce in capitolo. In sede di conferenza stampa lei stessa spiegherebbe che le lacrime versate alla finale condivisa con Angelina Mango e Geolier, nel momento in cui veniva data per terza classificata del Festival, sono state dettate dalla tensione accumulata in gata e non dal dispiacere per aver perso la vittoria festivaliera: “Un po’ di tensione è normale in questi momenti molto pieni di emozioni, però ero tranquilla, felice, serena. Poi, sai, girano due secondi di un contesto totalmente più lungo e si fanno un’idea sbagliata. Invece c’erano solo molta serenità e molta gioia di com’era andata. Eravamo lì tutti insieme…”.

Annalisa in crisi dopo la vittoria di Angelina Mango a Sanremo 2024?/ Il video della reazione è virale!

Dopodiché si passa al j’accuse, con la stampa che in conferenza la incalza sull’attacco social di Paolo Meneguzzi che la taccia di aver cantato in autotune la sua Sinceramente a Sanremo 2024: “Sulla seconda domanda, non è il caso di rispondere”, é quindi la pronta replica stizzita di Annalisa, che decide così di non riservare alcuna dichiarazione di risposta se non un sonoro rifiuto alla replica a Paolo Meneguzzi.

Annalisa é felice dei risultati raggiunti al Festival

In aggiunta, Annalisa sottolinea di non avere rimpianti rispetto alla sua gara di Sanremo 2024:

“Io rifarei tutto così. Sono molto contenta di come è stato, di come ho vissuto il palco, delle mie esibizioni. Sono focalizzata sulle cose belle che vedo, sulla bellissima risposta sulle piattaforme e in radio. Va tutto molto bene. Adesso devo pensare a tutte le cose che devo fare: i palasport ad aprile, l’Arena a maggio, un sacco di festival questa estate. Sono molto soddisfatta”.

Video Ufficiale “Sinceramente” di Annalisa/ Il brano sull'amore e l'accettazione di sé a Sanremo 2024

Il Festival di Sanremo 2024 che si é appena concluso e che l’ha vista protagonista anche con la nomea social di “mancata vincitrice” del Festival in favore alla prima classifica all’evento, Angelina Mango, raccoglie una media di share storica pari al 74%.











© RIPRODUZIONE RISERVATA