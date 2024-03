Sanremo 2024, Annalisa schizza ai vertici dei trend su TikTok/ La classifica Hot-50

Annalisa supera tutti, dopo Sanremo 2024: la Top5 dei trend su TikTok

Annalisa scalza la vincitrice sanremese, superando anche gli altri diretti rivali, tra i 30 Big in corsa alla finale di Sanremo 2024, in radio e su TikTok. Nonostante la mancata vittoria festivaliera, soffiatale alla 70a edizione del Festival della canzone italiana, la Big dalla fulva chioma in corsa a Sanremo 2024 Annalisa conquista il vertice della classifica che accoglie le canzoni dal più alto volume di passaggi in radio, la Earone Airplay 2024, e al contempo il vertice della hot 50 Italia.

Geolier: sold-out da record allo Stadio Maradona, dopo Sanremo 2024/ La reazione social

Ossia la chart che raccoglie le canzoni più influenti su TikTok, tra i tappeti musicali in voga.

La top 5 dei trend su TikTok

La Hot 50 Italia, così come trapela da un post pubblicato sulla pagina Instagram di TikTok, vede imporsi come prima classificata Annalisa con il brano sanremese, Sinceramente. Alle spalle della giovane regina del Pop made in Italy, habemus il secondo classificato festivaliero che é intanto record di soldout allo Stadio Diego Armando Maradona, Geolier, con la hit sanremese ispirata a Napoli, “I’ p’ me, tu p’ te”.

Conduttore del Festival di Sanremo 2025, chi è?/ Gigi D'Alessio, Bonolis e Cattelan in lizza per il ruolo

Terza posizione per I ricchi e poi con Ma non tutta la vita, brano outsider del Festival della canzone italiana. In quarta posizione, invece, habemus al di sotto delle aspettative generali la vincitrice di Sanremo 2024, Angelina Mango, con il brano La noia. A chiudere la Top5 dei trend sul re dei social cinese, un’altra very Big di Sanremo 2024, in quanto artista veterana nella storia della musica italiana, Loredana Berté con il brano Pazza.

A quanto pare, quindi, per i tre/quinti la Top5 dei trend su TikTok é occupata dalle più giovani proposte musicali e i restanti due /quinti dalle star veterane nell’industria musica made in Italy, tra i 30 Big in corsa al Festival di Sanremo 2024, che é giunto alla conclusione a febbraio 2024 con l’addio del conduttore e direttore arretrato Amadeus all’evento festivaliero.

Amadeus: “Chi condurrà Sanremo 2025? Serve la benedizione di Pippo Baudo”/ “Ecco perchè ho lasciato…”













© RIPRODUZIONE RISERVATA