Sanremo 2024: cambia la data della finale di Sanremo Giovani/ Tutte le novità sulla gara Big

Sanremo 2024, slitta la data della finale di Sanremo Giovani

Cambia la data dei nastri di partenza della gara nella gara di Sanremo 2024, con il via di Sanremo Giovani procrastinato a una nuova cerimonia. Tra i concorrenti Big che daranno vita alla gara per l’ambito titolo di canzone al Festival di Sanremo 2024, figureranno tre proposte tra cantanti e canzoni scelti da due giorni di nuove proposte musicali: Sanremo Giovani e Area Sanremo. La finale di Sanremo Giovani, attesa in origine per il 13 dicembre 2023, slitta alla nuova data del 19 dicembre 2023, in un evento televisivo con al timone il conduttore e direttore artistico della kermesse Amadeus, previsto in onda sulle reti TV e streaming Rai.

Dal Teatro del Casinò di Sanremo ha quindi il via la 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024, con la gara di Sanremo Giovani, a cui prendono parte

49 artisti selezionati. Il gruppo di competitor è formato da 43 cantanti singoli (14 donne e 29 uomini) e 6 gruppi. Tra questi, la Commissione Musicale presieduta da Amadeus e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, ha ultimato lo scorso 27 ottobre la prima fase di selezione che tra gli altri vede protagonisti l’ex Amici 20 Tancredi e l’ex Amici 21 Alex Wyse con il caso dell’ex compagno al talent show di Maria De Filippi, “grande assente” a Sanremo 2024: LDA.

Tra i competitor di Sanremo Giovani, partecipanti nella gara Big di Sanremo 2024

I Santi Francesi e Beatrice Quinta arrivano direttamente da X Factor e dal talent show competitor di Amici si qualificano anche Mameli e NDG. Poi c’è Clara (Clara Soccini) che interpreta il personaggio di Crazy J nella serie outsider di casa Rai “Mare Fuori”, e Cara, nome d’arte di Anna Cacopardo, celebre per il brano “Le feste di Pablo” con la collaborazione di Fedez.

Solo i primi 3 vincitori definitivi della finale del Teatro, la cui prima scrematura decreta 8 vincitori di Sanremo Giovani a cui si aggiungono 4 proposte di Area Sanremo come da regolamento del Festival, hanno accesso alla gara dei Big alla 74ª edizione del Festival della Canzone Italiana.

E i cantanti e le canzoni ammesse alla prima gara di Sanremo sono così, in ordine, ripresi:

Alex Wyse La mia canzone

Assurditè Bella Storia

ASTERIA Venere

Beatrice Quinta Alleluia

bnkr44 (gruppo) Effetti speciali

CALEYDO PIATTAFORMA PERSONALE

Cara Giulia

CENERI ULTIMA FESTA

Chakra Luna di Miele

chiamamifaro La Poesia

ChiEdo Autunno retrò

CLARA Boulevard

COLLETTIVO (gruppo) ALTALENA

Commodo Pioggia

Diego Lazzari Lontana Dai Guai

Erresolo Pappagalli a Berlino

Ethan Vuoto CAROSELLO

Extrasistoli Non vedo l’ora di dimenticarti per sempre

Germo67 Fastidio

Grenbaud Mama

Greta (gruppo) Greta

Guall Pozzanghere di sale

Ilan Stelle cadenti

Jacopo Sol COSE CHE NON SAI

Jeson Perdonare te

Kaze Figli della città

La Base Nessuno ci crede

Leon Faun Anima

Lor3n Fiore D’inverno

Mameli mai love

Maracuja (gruppo) Showman

MARGHERITA PRINCIPI ho la testa che mi fa

Marmo Terra Mia

MonnaElisa Amore consumato

Mose Ikigai (Sara) TRIGGGER

Nahaze MAI CAPITA

Nashley Quello che conta davvero

NDG PIOVE

Pheelow Se mi ucciderà

Rakele KILL BILL

Rizzo Bonjour Adieu

Santi Francesi (gruppo) Occhi tristi

Senza Cuore Sole in inverno

Simone Panetti Polverina

Speakeasy (gruppo) George Best

Tancredi Perle

Thoé M’ama

Tuma Alieni

Vale LP Stronza

