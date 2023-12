Sanremo 2024, chi è il vincitore secondo i bookmakers: Alessandra Amoroso e Geolier/ Chi sono i favoriti

Festival di Sanremo 2024: chi sarà il vincitore secondo i bookmakers? Da Alessandra Amoroso a Geolier

Il Festival di Sanremo 2024 non è ancora iniziato, Amadeus si è limitato ad annunciare prima i 27 Big in gara e poi i titoli dei loro brani con l’aggiunta dei tre giovani in gara ma già i bookmakers si sono messi all’opera stilando una classifica di chi è il favorito alla vittoria di Sanremo 2024. Repubblica, infatti, ha riportato che secondo gli analisti di Goldbet e Better in cima alle preferenze degli scommettitori c’è Alessandra Amoroso. La cantante salentina per la prima volta in gara nella Kermesse dopo 15 anni di carriera con il brano Fino a qui è quotata a 4.5 ed è seguita da un altro debuttante Geolier che invece è quotato a 6.0 con la sua I p’me, tu p’te

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2024? Secondo i bookmakers sul podio dopo Alessandra Amoroso e Geolier si potrebbe posizionare all’ultimo gradino Annalisa. La cantante ligure che alla kermesse canora porta Sinceramente è quotata a 7.0. Ben posizionati sono infine i Negramaro con Ricominciamo tutto quotati a 8.0 e Angelina Mango che con La noia è quotata a 15. La classifica dei pronostici sulla vittoria al Festival di Sanremo continua con Il Volo, Mahmood, Irama, Fiorella Mannoia per finire con Fred De Palma, Il Tre e i Ricchi e Poveri quotati rispettivamente a 71.0 il primo e 81.00 entrambi gli ultimi due

Alessandra Amoroso vincerà il Festival di Sanremo 2024? Favorita per i bookmakers

La papabile vincitrice del Festival di Sanremo 2024 per i bookmakers è Alessandra Amoroso, per la cantante salentina dopo più di 15 anni di carriera salirà sul palco per la prima volta come concorrente in gara. La sua canzone s’intitolo Fino a qui ed è favortita alla vittoria. Tuttavia Alessandra Amoroso è salita sul palco dell’Ariston moltissime volte in passato. La prima è stata nel 2010 quando è stata invitata da Valerio Scanu per la serata dei duetti ed insieme hanno intonato Per tutte le volte che. Nel 2012, invece, ha partecipato al Festival sempre per la serata dei duetti ma questa volta per accompagnare Emma con Non è l’inferno. Entrambe le canzoni sono state le vincitrici delle due edizioni.

Nel 2019 Alessandra Amoroso è super ospite del Festival e duetta con Claudio Baglioni, conduttore di quell’edizione, mentre nel 2020 torna sul palco insieme alle colleghe Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Gianna Nannini, Emma, Giorgia ed Elisa per annunciare l’evento Una. Nessuna. Centomila contro la violenza di genere. L’ultima sua apparizione risale al 2021 quando ha portato un toccante monologo insieme a Matilde Gioli. Adesso al Festival di Sanremo 2024 partecipa per la prima volta in gara e chissà che sia ad alzare la coppa al cielo nella serata finale di sabato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA