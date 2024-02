Sanremo 2024, chi è vincitore serata cover e duetti/ Pronostici: da Irama ad Angelina Mango, i favoriti

Sanremo 2024, chi è il vincitore della serata delle cover: i pronostici

La serata dedicata ai duetti e alle cover è una delle più attese del Festival di Sanremo 2024. Brani storici della musica italiana e non solo che, nel corso della quarta serata, verranno eseguiti dagli artisti in gara insieme a tanti ospiti, ma chi è il favorito per la vittoria della serata delle cover? Secondo gli scommettitori, Angelina Mango, grande favorita per la vittoria della 74esima edizione del Festival, è anche la favorita per vincere la serata delle cover. A giocare a suo favore non solo l’immenso talento vocale, ma anche una scelta personale della cover. Angelina, infatti, questa sera, eseguirà “La rondine”, successo del padre, con Il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma.

Gli esperti, però, non perdono di vista Irama che, non solo sta confermando di essere uno dei migliori cantautori della sua generazione, ma questa sera si esibirà insieme ad un mostro sacro della musica italiana come Riccardo Cocciante. Con il brano “Quando finisce un amore”, Irama potrebbe salire sul podio e conquistare pubblico e addetti ai lavori.

Sanremo 2024 vincitore serata cover: i favoriti

Tutti gli artisti in gara, questa sera, potrebbero essere i vincitori della serata delle cover e dei duetti di Sanremo 2024. Tra i favoriti, però, potrebbero esserci Rose Villain che porta sul palco del Teatro Ariston Gianni Nannini per eseguire un medley dei successi di quest’ultima, Geolier che canterà con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio, Emma Marrone che, con Bresh, eseguirà un omaggio a Tiziano Ferro.

Tra gli artisti più giovani, inoltre, attenzione anche a Maninni che, con Ermal Meta, eseguirà “Non mi avete fatto niente”, Alfa che canterà con Roberto Vecchioni sulle note di “sogna, ragazzo, sogna” e Il Tre che seguirà un medley con Fabrizio Moro sulle note dei grandi successi del cantautore romano.

