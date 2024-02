Sanremo 2024, chi vincerà il Festival?/ I possibili vincitori secondo l’oroscopo di Paolo Fox

Sanremo 2024: chi potrebbe vincere in base alle previsioni di Paolo Fox

La febbre di Sanremo è ormai iniziata, e cominciano anche diverse speculazioni su chi possa vincere il Festival. I Big in gara sono 27 e ognuno di loro cercherà di dare il meglio di se sul palco dell’Ariston. Ma come sarà l’andamento della kermesse canora?

Oggi, Paolo Fox ha annunciato il suo oroscopo che può dare un’idea sull’andamento degli artisti in base al loro segno zodiacale e alla rotazione dei pianeti. Si prevede un Festival tortuoso per Emma Marrone e Francesco Renga, del segno Gemelli che con la Luna in posizione dovrà affrontare cambiamenti non semplici. Invece, Alfa, Alessandro Amoroso e Annalisa (due delle favorite per la vittoria al Festival) avranno una settimana carica di esperienze positive con il segno del Leone. Che tra loro ci sia il vincitore di Sanremo?

Sanremo 2024: consigli e pronostici per il FantaSanremo

Manca pochissimo all’inizio del Festival di Sanremo 2024, e non può mancare anche il FantaSanremo evento ormai collaterale alla kermesse canora. La competizione più divertente e diffusa negli ultimi anni sta per tornare è, dunque, utile conoscere quali sono i cantanti migliori da scegliere come capitani della propria squadra.

Consigli utili? Come primo passo, vediamo quali sono i cantanti più quotati, ovvero gli artisti con il maggior numero di baudi (moneta fittizia utilizzata con cui si forma la propria squadra). Stando a quanto riporta Sky Tg24, in pole position ci sono Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Annalisa ed Emma con 23 baudi. Seguono Dargen D’Amico, The Kolors, Negramaro e Geolier con 22 baudi. Al terzo posto, , si piazzano Diodato, Mr. Rain, Mahmood e Sangiovanni.

