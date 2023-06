Sanremo 2024, Cristiano Malgioglio confermato tra i cantanti Big?/ La risposta

Sanremo 2024, Cristiano Malgioglio tra i papabili candidati alla gara Big

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Festival di Sanremo diretta e condotta da Amadeus, Sanremo 2024, e intanto Cristiano Malgioglio fa luce sul retroscena festivaliero che lo vede protagonista.

Reduce dal successo riscosso con la partecipazione al serale di Amici 22 di Maria De Filippi, nel ruolo di giudice in tandem con Giuseppe Giofré e Michele Bravi, Cristiano Malgioglio può dirsi uno tra gli artisti italiani candidati partecipanti alla gara Big di Sanremo 2024. Tuttavia, lo stesso paroliere atteso al ritorno in TV nel ruolo di giudice a Tale e quale show 2023 di Carlo Conti, sconfesserebbe l’ipotesi di una possibile partecipazione al Festival della Canzone italiana. Questo, in occasione di un intervento concesso in qualità di ospite di Simona Ventura e Paola Perego, al format Citofonare Rai Due. Nel dettaglio, per l’occasione rivelatrice, nell’attesa generale per il via a Sanremo 2024 Cristiano Malgioglio (che commuove il web con un post d’addio a Tina Turner) svela che il direttore artistico del Festival, Amadeus, gli abbia anzitempo proposto di valutare l’idea di prendere parte alla gara dei Big. Una proposta artistica che, nel mezzo del totonomi dei big di Sanremo 2024, il paroliere rifiuta per un semplice motivo, a beneficio delle nuove generazioni di artisti in Italia.

Cristiano Malgioglio rifiuta la proposta di Amadeus: il motivo

“Un anno fa ho ricevuto una chiamata dal mio amico Amadeus -fa sapere dal suo canto, Cristiano Malgioglio -.Mi dice ‘senti ti va di fare il Festival di Sanremo?’. Io gli ho detto come autore assolutamente sì, ma come cantante quel palco mi spaventerebbe molto”. Il retroscena festivaliero di Cristiano Malgioglio, poi, prosegue: ” Gli ho detto di dare il mio posto a un giovane. Mi ha detto che gli dispiaceva molto del mio no. E il mio posto però l’ha preso Orietta Berti“, fa sapere il giudice uscente al talent show di Amici 22.

Nell’attesa per il debutto di Sanremo 2024, intanto, il Big più giovane di Sanremo 2023 ed ex Amici 21, LDA, conquista il palco di Tim Summer Hits!

