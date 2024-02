Sanremo 2024, due attori di Mare Fuori ‘contro’ la vittoria di Angelina Mango/ “La voce del popolo…”

Sanremo 2024, la vittoria di Angelina Mango fa ancora ‘rumore’

Siamo già a 48 ore dopo la finale del Festival di Sanremo 2024 e le polemiche, le discussioni e giudizi non accennano a fermarsi, soprattutto in relazione al dualismo sul podio tra Angelina Mango e Geolier. La prima ha avuto la meglio all’ultimo atto della kermesse, nonostante il secondo abbia guidato la classifica praticamente ogni sera. Particolarmente infuocata è la polemica intorno alla percentuale del televoto in favore del rapper campano, pari al 60%, tre volte superiore a quella di Angelina Mango.

A schierarsi ‘contro’ la vittoria di Angelina Mango – come riporta Today – spiccano anche due noti attori di Mare Fuori: Maria Esposito e Artem Tkachuk. Entrambi hanno palesato sui social un discreto scetticismo rispetto alla vittoria della cantante, sottolineando lo ‘strapotere’ di Geolier al televoto. La prima avrebbe pubblicato una storia su Instagram scrivendo semplicemente “60%”; inequivocabile il riferimento al punteggio del rapper campano dopo la finale del Festival di Sanremo 2024.

Maria Esposito e Artem Tkachuk: gli attori di Mare Fuori si schierano con Geolier

Forse ancora più polemico il parere di Artem Tkachuk; il giovane attore di Mare Fuori ha infatti repostato un post di Gabriele Parpiglia. Quest’ultimo – come riporta il portale – ha infatti chiesto l’intervento del Codacons per una modifica al sistema di votazione. “Adesso come avete avuto il coraggio di dire a Geolier se avesse rubato, fate la stessa domanda ad Angelina Mango”.

Per rincarare ulteriormente la dose – come racconta Today – Artem Tkachuk, attore di Mare Fuori, ha anche pubblicato un video dove si può ben notare un vero e proprio plebiscito in favore di Geolier al suo ritorno a casa, con tanto di didascalia: “Voce ‘e popolo, voce ‘e Dio”. E’ dunque palese come i due attori della serie tv avrebbero preferito che a vincere Sanremo 2024 fosse il rapper campano, cosa che però – purtroppo per loro e i tanti fan – non è avvenuta.

