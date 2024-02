Sanremo 2024, finale/ Diretta, scaletta, vincitore e ospiti: Fiorello e Amadeus di nuovo insieme

Festival di Sanremo 2024, finale: Fiorello co-conduttore, come viene eletto il vincitore

La lunga maratona del Festival di Sanremo 2024 si conclude questa sera, 10 febbraio, con la quinta ed ultima serata. La gran finale proclamerà il vincitore di questa edizione, che non è stata priva di polemiche – da John Travolta alla vittoria di Geolier nella gara delle cover. Amadeus torna alla conduzioni per questa ultima lunga notte e ad affiancarlo – dopo Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini – sarà il suo storico amico Fiorello.

Nel corso della finale di Sanremo 2024 si esibiranno ancora una volta tutti e 30 i cantanti in gara, che saranno votati solo dal pubblico da casa con il Televoto. Seguirà l’annuncio della classifica complessiva di tutte e cinque le serate e la nuova Top 5. A quel punto si aprirà una nuova fase di votazioni e le tre giurie (Televoto, Giuria delle Radio e Giuria della Sala Stampa, Tv e Web) voteranno nuovamente tra i primi cinque in classifica, decretandone dunque il vincitore assoluto di Sanremo.

Sanremo 2024, tutti gli ospiti della serata finale

Tra le 30 esibizioni della finale di Sanremo 2024 si alterneranno una nuova serie di ospiti. Dopo aver visto, tra gli altri, ospiti come John Travolta, Russel Crowe, Giovanni Allevi ed Eros Ramazzotti, il teatro Ariston accoglierà una cantante il cui destino è legato proprio a quello del festival: Gigliola Cinquetti. L’artista celebrerà i 60 anni del brano “Non ho l’età”.

Non è però finita qui. Amadeus accoglierà sul palcoscenico dell’Ariston l’étoile Roberto Bolle e gli attori Luca Argentero e Claudio Gioè, che lanceranno la fiction Makari 3. Non mancheranno poi le esibizioni all’esterno dell’Ariston. In piazza Colombo questa sera si esibirà Tananai, mentre il rapper Tedua (che solo ieri veniva ‘romanticamente’ tirato in ballo da Emma) farà scatenare il pubblico dalla nave Costa.

Sanremo 2024, la scaletta della finale

Questa la scaletta della finale di Sanremo 2024 e, dunque, l’ultimo ordine di uscita degli artisti in gara:

Renga Nek – “Pazzo di te”

BigMama – “La rabbia non ti basta”

Gazzelle – “Tutto qui”

Dargen D’Amico – “Onda alta”

Il Volo – “Capolavoro”

Loredana Berté – “Pazza”

Negramaro – “Ricominciamo tutto”

Mahmood – “Tuta gold”

Santi Francesi – “L’amore in bocca”

Diodato – “Ti muovi”

Fiorella Mannoia – “Mariposa”

Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

Alfa – “Vai!”

Irama – “Tu no”

Ghali – “Casa mia”

Annalisa – “Sinceramente”

Angelina Mango – “La noia”

Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

Emma – “Apnea”

Il Tre – “Fragili”

Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

The Kolors – “Un ragazzo una ragazza”

Maninni – “Spettacolare”

La Sad – “Autodistruttivo”

Mr.Rain – “Due altalene”

Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

Sangiovanni – “Finiscimi”

Clara – “Diamanti grezzi”

Bnkr44 – “Governo Punk”

Rose Villain – “Click boom!”

