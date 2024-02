Sanremo 2024, Fiorello: “Amadeus fa il 60%, dovrebbe fare un partito”/ E sul vincitore del Festival…

Ultimo appuntamento di VivaRai2 in versione Sanremo. Questa notte, dopo la diretta della quarta puntata del Festival di Sanremo, Fiorello è andato in scena dalla città dei fiori, regalando il suo immancabile show, dopo quanto già vistosi all’Ariston. Questa sera lo showman siciliano co-condurrà la finalissima del festival della canzone italiana, di conseguenza “l’Aristonello” ha chiuso definitivamente i battenti.

“Mi piace esserci all’ultima serata del Festival – ha commentato Fiorello in diretta tv dopo il Festival, affiancato dai suoi soliti compagni di viaggio, leggasi Biggio, Casciari, Alessia Marcuzzi – assisterò all’annuncio del vincitore e, come sapete, Amadeus ci mette 20 minuti, finché uno dei due finalisti che aspetta lì il verdetto non si scoccia e se ne va”. Poi Fiorello ha svelato: “Io sono lì e delle volte lo so prima di lui, vado dietro e leggo il cartello. Mi successe con i Maneskin e c’era Ethan che mi guardava…”.

SANREMO 2024, FIORELLO: “AMADEUS DOVREBBE FARE UN PARTITO E CHIAMARLO…”

In merito agli ascolti record della terza serata del Festival di Sanremo, che in attesa dei dati odierni, ha totalizzato ancora una volta il 60% di share con più di 10 milioni di telespettatori, Fiorello ha spiegato: “Piaccia o non piaccia, il Festival si becca tre 60% (di share, ndr) di fila. Amadeus da solo batte la Meloni e la Schlein insieme. Belzebù, perché non entri in politica? Ti fai un partito, lo chiami ‘Fratelli di Palco’, ‘Movimento 5 Scalette’ o ‘SanremoViva’”.

E a proposito di politica: “‘Sgarbi va via, panico al ministero: è scattato l’inventario delle opere’. La stessa cosa succederà domani con Amadeus quando chiuderà l’Ariston. L’anno scorso si è portato via 18 microfoni: se li porta tutti a casa!”. Colpo di scena nel finale di puntata di VivaSanremo!, quando è giunta la telefonata della mamma di Fiorello che ha invitato i presenti ad andare a letto: “Andate a dormire, che è tardi!”, scherza la signora Rosaria.











