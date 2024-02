Sanremo 2024, Fiorello omaggia Vincenzo Mollica/ “Di fronte all’Ariston ci sarà il suo balconcino”

Il grande Rosario Fiorello, ieri al Festival di Sanremo 2024 per la prima puntata, è tornato nel suo habitat naturale, leggasi il suo show di enorme successo VivaRai2! ma prima ha voluto omaggiare un grandissimo giornalista della tv pubblica come Vincenzo Mollica. Come si legge su Repubblica, il balconcino dell’irriverente programma del secondo canale, quello che si trova di fronte al teatro Ariston di Sanremo, è stato intitolato appunto a Vincenzo Mollica, così come annunciato da Fiorello a Giorgia Cardinaletti, in diretta al telegiornale di Rai Uno.

La comunicazione è giunta di preciso nella serata di ieri, pochi minuti prima dell’avvio della puntata inaugurale del Festival di Sanremo 2024. lo showman siciliano ha voluto omaggiare il giornalista che ha vissuto in prima persona gran parte dei festival attraverso le sue famose interviste. “Non solo questo, ma tutti i balconi che vedete. Si chiameranno tutti ‘balconcino Vincenzo Mollica’”, ha scherzato Fiorello parlando con la Cardinaletti. Il grande Vincenzo Mollica è considerato uno dei top nel suo campo, e si è ritirato, andando in pensione, dal 2020, dopo esattamente 40 anni di lavoro al Tg1.

SANREMO 2024, FIORELLO OMAGGIA VINCENZO MOLLICA: LA SUA CARRIERA

Era infatti entrato nella redazione del telegiornale del primo canale nel 1980, facendo prima la gavetta agli Esteri al fianco di un altro big del giornalismo italiano come Enrico Mentana. Era quindi diventato cronista agli Spettacoli e nel corso della sua carriera aveva stretto un forte legame con alcune star come il regista Federico Fellini, ma anche Benigni, Celentano, quindi Sophia Loren, Marcello Mastroianni, e infine proprio Fiorello.

Mollica ha raccontato nel corso della sua vita non solo il Festival ma anche Cannes, la Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e le cerimonie di premiazione degli Academy Awards, In occasione del suo settantesimo compleanno, avvenuto a gennaio 2023, Vincenzo Mollica fu omaggiato anche da Topolino, lui che era un grandissimo appassionato di fumetti.

