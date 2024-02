Sanremo 2024, Fred De Palma festeggia l’ultimo posto/ Il video della reazione all’ordine di arrivo é virale!

Fred De Palma si classifica in fondo all’ordine di arrivo di Sanremo 2024

Fred De Palma é ultimo classificato nella gara della finale tra i Big per il titolo di canzone italiana, a Sanremo 2024. Nonostante la sua proposta festivaliera dal titolo Il cielo non ci vuole sia una tra i possibili tormentoni della nuova stagione primavera-estate in arrivo, che ora si impone tra le bop della musica italiana dal sound futuristico -tra le prime 30 tendenze per la musica- su YouTube Italia, il rapper di influenza Internazionale si classifica ultimo al Festival della canzone.

Video ufficiale “Il cielo non ci vuole” di Fred De Palma/ Una storia che finisce a Sanremo 2024

Nell’ordine di gradimento della finale di Sanremo 2024, secondo i voti pervenuti da televoto, radio e stampa, Fred De Palma infatti sprofonda, piazzandosi all’ultimo nonché trentesimo posto. Un dato che viene particolarmente contestato dall’orecchio pubblico attivo nel web, in particolare nel sentiment tra i commenti a margine del video ufficiale di Il cielo non ci vuole di Fred De Palma, su YouTube.

FRED DE PALMA "IL CIELO NON CI BASTA", FINALE SANREMO 2024/ Gag con Fiorello e freestyle

La reaction all’ultimo posto nella classifica di Sanremo 2024

“Non meritava di arrivare ultima solo questo da dire” tuona un commento aggregante. Non può mancare, poi, neanche la reaction di Fred De Palma all’ultimo posto al Festival di Sanremo 2024. L’artista é ora protagonista in un video virale su TikTok che lo immortala mentre festeggia il suo piazzamento, nel tentativo di esorcizzare così lo stato umorale in down per la delusione dell’aspettativa generale. “30 e lode”, scrive tra il serio e il faceto, Fred De Palma, nella caption del video dei festeggiamenti per l’ultimo posto conseguito nella classifica finale di Sanremo 2024, che lo dà per trentesimo classificato tra i 30 Big ammessi alla gara della canzone. Questo, mentre il video ufficiale di “Il cielo non ci vuole” si impone tra le prime 30 tendenze per la musica sulla piattaforma di views, YouTube, alla #26.

Fred De Palma, la canzone “Il cielo non ci vuole" è una dedica per la mamma o fidanzata?/ Le ipotesi

Nel frattempo, intanto, per la quota Big di Sanremo 2024 il mancato vincitore del Festival, Geolier , si impone come il First class imbattuto ai vertici delle principali classifiche musicali…













© RIPRODUZIONE RISERVATA