Sanremo 2024, Fred De Palma: “Vi é andata bene che il Festival non l’ho fatto ad agosto…”/ La frecciatina

Sanremo 2024, Fred De Palma rompe il silenzio sull’ultimo posto in classifica

Fred De Palma assume un tono particolarmente provocatorio in una sonora frecciatina lanciata ai competitor Big del Festival della Canzone di Sanremo 2024. L’ultimo classificato nell’ordine di arrivo del Festival della canzone italiana e hitmaker di tormentoni di influenza nazionale e International, Fred De Palma, rompe ora il silenzio social sul suo risultato festivaliero al di sotto dell’aspettativa generale.

Riattivatosi via social, reduce dal posizionamento all’ultimo posto nella classifica della finale di Sanremo 2024 con il nuovo singolo sanremese Il cielo non ci vuole, Fred De Palma celebra il deludente risultato dandosi ai festeggiamenti pubblici. Quasi come a voler esorcizzare la cocente delusione generale che si direbbe essere il sentiment del momento nutrito su di lui e la proposta EDM che lo ha visto protagonista alla kermesse della musica italiana di Sanremo 2024. Ma non é tutto.

La frecciatina social di Fred De Palma

Oltre a rendersi virale con il video caricato su TikTok che lo vede festeggiare il suo ultimo posto a Sanremo, inoltre, Fred De Palma destinerebbe una frecciatina ai restanti competitor Big di Sanremo, in particolare ai vincitori dei premi e i primi tre classificati sul podio festivaliero Angelina Mango, Geolier e Annalisa : “Vi è andata bene che il Festival non lo hanno fatto ad agosto… sennò avrei vinto”, tuona sul social del momento, Threads, lanciando così il suo accesissimo thread di discussione online. Questo, mentre la polemica infuocata sollevatasi nel web sulla classifica della finale di Sanremo 2024 non accenna ad arrestarsi, nonostante il grido social di queste ore di Geolier, che chiama il fandom a non infiammare la guerra corrente con la fanbase di Angelina Mango e viceversa. Il rapper di Napoli é allo stato attuale il primo classificato nelle principali classifiche musicali come FIMI, Spotify Italia, Youtube Italia.











