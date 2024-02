Sanremo 2024, Gazzelle: “Volevo duettare con Libague, ma ha detto…”/ La triste confessione 

Gazzelle ricevono un due di picche da Ligabue, il caso di Sanremo 2024,

Gazzelle, orgoglio di musica indie nella gara Big e in corsa alla gara cover con Antonello Venditti, é il nuovo caso di Sanremo 2024, alla mention di Luciano Ligabue. In una intervista inedita concessa nelle ore che precedono la gara dei 30 Big in lizza per il titolo di “canzone italiana del 2024”, Gazzelle fa sapere di aver proposto a Ligabue una collaborazione per la gara cover di Sanremo 2024 e di aver ricevuto di contro un categorico no.

“Volevo duettare con Ligabue, mi ha detto no”, ammette con dispiacere Gazzelle, tra i 30 artisti Big in lizza per il titolo di vincitore del Festival. E Tutto qui è la canzone che Gazzelle, orgoglio dell’indie pop italiano, porta in gara al Festival di Sanremo 2024 alla gara principale dei pezzi inediti sanremesi, tra le proposte dei Big.

Di cosa parla il nuovo preannunciato singolo di Sanremo 2024?

«Parla di amore, persone che non ci sono più e forse per questo le si ama di più -fa sapere nell’intervista rivelatrice Gazzelle della proposta di canzone sanremese tutta sua-. Nostalgia per qualcosa che sarebbe potuto essere e… invece non è stato»>.

Gazzelle si misura su Antonello Venditti

Poi, c’é anche la cover del venerdì da attenzionarsi, tra i competitor della gara cover dei pezzi cult nella storia della musica, che nel caso del Big é “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti.

Nello spoiler della gara nella gara di Sanremo 2024, quella delle cover, Gazzelle quindi anticipa di diversi misurare sulle note di una pietra miliare della musica italiana.

Che Gazzelle abbia avuto modo di confrontarsi con Antonello

Venditti rispetto alla scelta della cover?

A quanto pare no, fa sapere tra i preannunciati Big competitor la proposta sanremese intervistata, nella attesa generale per il via alla gara dei 30 Big di Sanremo 2024.

Nel frattempo, intanto, Angelina Mango registra un green carpet da diva del pop…











