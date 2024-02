Sanremo 2024: Geolier, Annalisa e Irama sono la Top3/ La classifica delle tendenze su YouTube

Geolier conquista la prima posizione anche su YouTube: il rapper é la grande scommessa di Sanremo 2024

La classifica delle tendenze per la musica su YouTube Italia vede Geolier, Annalisa e Irama battersi a colpi di visualizzazioni, nel mezzo della gara Big di Sanremo 2024. Nelle ore che precedono la diretta della terza puntata del Festival della Canzone italiana, la gara tra i 30 artisti e le loro canzoni Big per il titolo di canzone italiana, il rapper sopravvissuto al limes del quartiere Secondigliano si impone come il video #1 tra le tendenze per la musica con la canzone sanremese “I’ p’ me, tu p’ te”.

Geolier supera Annalisa e Irama: la classifica delle tendenza su YouTube Italia

Il video del Big di Napoli, Geolier, in corsa a Sanremo 2024 con il brano dal titolo “I’ p’ me, tu p’ te”, é girato nella stessa città capoluogo della Campania, la terra natia del rapper cantante. Il 23enne é finito al centro della polemica web che lo taccia di non meritare la promozione di concorrente ammesso alla gara perché secondino e con un brano che si presenterebbe in una forma scorretta nella lingua napoletana, secondo i puristi. Tuttavia, ora, Geolier fa incetta di views, imponendosi come la tendenza #1 su YouTube, seguito alla seconda posizione da Annalisa e il video della sua Sinceramente, che si preannuncia la migliore risposta en rose al rapper secondino, nonché uno dei tormentoni della primavera in anticipo 2024.

Sul podio, terzo tra le tendenze su YouTube Italia per i dati aggiornati a prima firma Il sussidiario.net l’8 febbraio 2024, é Irama con il video della sua canzone-ballad pop contaminato dal soul, “Tu no”.

Il video di Geolier, quindi, può dirsi al momento regnare sovrano e indiscusso per il volume di views, su YouTube Italia, complici la presenza iconica dei ruoli protagonisti della serie cult di Napoli, Mare fuori, Maria Esposito e Artem. E alla gara cover di Sanremo 2024, il Big napoletano vorrà puntare sempre sulla terra natia, collaborando oltre che con Gué, Luche anche con l’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio.

