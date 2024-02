Sanremo 2024: Geolier, Annalisa e Mahmood tra i singoli più venduti / La classifica FIMI

Sanremo 2024, Geolier é il vincitore morale del Festival della Canzone italiana

Geolier, Annalisa e Mahmood sono la Top3 di Sanremo 2024, nella celebre classifica FIMI/GFK dei singoli più venduti in Italia. Ebbene sí, nel mezzo delle polemiche del dopo-Festival che vedono Angelina Mango tacciata di non meritare il trionfo a Sanremo 2024, perché dettato dal “ribaltone” dei voti di stampa e radio in annullamento del televoto a favore di Geolier, il rapper di Secondigliano si impone come il vincitore morale sanremese nelle classifiche!

Emanuele Palumbo in arte Geolier conquista la posizione #1 nelle principali classifiche musicali: la sua hit italo-napoletana presentata al Festival, dal titolo “I p’ me, tu p’ te”, é la prima classificata nella Top of the music dei singoli più acquistati in Italia targata FIMI/GFK, secondo la nota metodologica del periodo di vendita dal 02.02.2024 all’08.02.2024.

Geolier sbaraglia la concorrenza dei Big del Festival di Sanremo 2024

Geolier é primo classificato secondo i dati Fimi/Gfk raccolti a primafirma Il sussidiario .net, con il singolo più acquistato in assoluto in Italia, “I’ p’ me, tu p’ te”, seguito al secondo e terzo posto sul podio da Annalisa con “Sinceramente” e Mahmood con “Tuta Gold”. Quarto posto per la vincitrice di Sanremo 2024, Angelina Mango e La noia. L’ex Amici é attesa per il ruolo di rappresentanza dell’Italia all’Eurovision Song contest, dove potrebbe vincere con la canzone presentata al Festival di Sanremo per le scommesse ottimiste dei bookmakers. Quinto posto per Irama e la sua canzone sanremese “Tu no”.

Sesta posizione per Tutto qui di Gazzelle. Settimo posto per Un ragazzo, una ragazza di The Kolors. Ottava posizione per Pazza di Loredana Berté, altra protagonista tra i very Big di Sanremo 2024. Nona classificata é Emma con Apnea. A chiudere la top10 FIMI/Gfk, nel dopo-Sanremo 2024 é Ghali con Casa Mia. Chiaramente, le posizioni nella celebre classifica di vendite musicali possono oscillare e subire delle variazioni, nel corso del dopo-Festival.











