Sanremo 2024: Geolier, Annalisa, Irama, Mahmood, Angelina Mango e Ghali sono disco d’oro/Il traguardo dei Big

Sanremo 2024: Irama, Ghali, Geolier, Angelina Mango, Annalisa e Mahmood raggiungono un nuovo traguardo

Tra i 30 cantanti Big in corsa al Festival della Canzone di Sanremo 2024, Ghali, Irama, Geolier, Angelina Mango, Annalisa e Mahmood si aggiudicano la certificazione del primo disco d’oro con le nuove canzoni proposte.

Ebbene sí, ben oltre il j’accuse degli haters che lo tacciano di essere un fenomeno populista limitato alla città di origine di Napoli, Geolier e la sua canzone festivaliera “I’ p’ me, tu p’ te” sbaragliano la concorrenza divenendo il miglior debutto per il più giovane Big di Sanremo 2024 su Spotify Global nel mondo. Ma non solo. Perché oltre a debuttare al primo posto nella classifica dei singoli più venduti in Italia, per i dati Fimi/ Gfk, inoltre Geolier raggiunge ora la certificazione di disco d’oro per le vendite del nuovo singolo.

Ma il napoletano non é il solo ad ottenere il riconoscimento di oltre 50mila copie vendute in pochi giorni, a partire dalla presentazione al rilascio della prima serata del Festival di Sanremo 2024, datata 6 febbraio 2024.

Anche un semi-finalista di Sanremo ottiene l’oro

Insieme al Big di Secondigliano, che inoltre riceve l’elogio della stampa estera, al contempo, anche gli altri Big finalisti alla finale a 5 del Festival più un non finalista di Sanremo 2024 si aggiudicano il traguardo di vendite del concorrente sanremese più influente, Geolier. Tra i primi quattro finalisti come Geolier, parliamo di Angelina Mango, Annalisa, Ghali e Irama, con i rispettivi singoli lanciati al Festival, La noia, Sinceramente, Casa mia e Tu no. E il non finalista di Sanremo 2024 che ora minaccia tutti gli altri Big nelle classifiche musicali nel dopo Festival, ad ottenere il disco d’oro per le vendite del brano festivaliero Tuta Gold, é inaspettatamente Mahmood.

Il riconoscimento della certificazione di vendite giunge in un post pubblicato a mezzo social, dalla pagina Instagram di FIMI Italia.











