Sanremo 2024, Geolier debutta in tendenza mondiale su Spotify Global/ “Pronto per il tour all’estero e…”

Sanremo 2024, Geolier e Mahmood sono gli unici Big di influenza mondiale

Tra i record festivalieri di Sanremo 2024, Emanuele Palumbo in arte Geolier é l’artista tra i 30 Big competitor all’ormai concluso Festival della canzone italiana più influente nel mondo, al debutto su Spotify Global. Il rapper sopravvissuto al Limes del quartiere Secondigliano, originario di Napoli in Campania, all’età di 23 anni é il primo artista tra i 30 previsti alla corsa per il titolo di canzone italiana a Sanremo 2024, a debuttare nella Top200 su Spotify Global, la playlist che accoglie le 200 canzoni che registrano il maggior numero di ascolti mondialmente. E nella classifica mondiale in questione, Geolier registra il picco al debutto per un Big di Sanremo 2024 alla #47, nella settimana della gara della canzone sanremese, con l’iconico singolo rilasciato al Festival, “I’ p’ me, tu p’ te”.

Tra i traguardi festivalieri, come la posizione #1 con il video della hit italo-napoletana su YouTube, la #1 nella Top 50 dei brani più ascoltati su Spotify Italia e la #1 nella classifica dei singoli più acquistati in Italia targata FIMI/Gfk, si aggiunge ora per, il rapper secondino, anche un nuovo riconoscimento. L’indicatore della costante influenza che il rapper esercita come l’artista italiano e contemporaneo della Street-school del momento di influenza global, a partire da Sanremo 2024. Anche nel dopo-Festival, nelle ore che seguono alla polemica nel web esplosa per la sua vittoria mancata alla gara finale di Sanremo andata ad Angelina Mango, Geolier persiste nella Top 200 imponendosi alla #46 nella Top50 delle 50 canzoni più ascoltate nel mondo, preceduto dopo il suo primo picco tra i Big della #47, da Mahmood che é -in data 11 febbraio 2024- al nuovo picco festivaliero dei Big di Sanremo 2024, alla #41.

A prima firma Il sussidiario.net, quindi, il rappresentante della street-Art di Napoli e vincitore della gara cover con il Medley “Strade” eseguito al Festival con Gué, Luchè e Gigi D’Alessio, Geolier, può dirsi il il primo picco dei Big di Sanremo 2024 di influenza musicale in costante crescita su Spotify Global, in Top50. Dove, invece non figura la vincitrice del Festival della canzone italiana, Angelina Mango. L’ex Amici 23, favorita per la vittoria del Festival dai voti di stampa e radio a dispetto del televoto, é ora chiamata a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024, evento della canzone made in Europe di risonanza internazionale.

E in seduta di conferenza-stampa nel dopo-Festival, vista l’influenza esercitata nel mondo Geolier apre ad un tour di date previste anche all’estero, oltre la terra natale Napoli e l’Italia: «Vado a Napoli, faccio il disco, vorrei farlo uscire per il tour. Ci sta qualcosa tipo Spagna, Germania, Svizzera, Grecia, ma è tutto da confermare».

#Sanremo2024 🎶#SpotifyGlobal-news: #Geolier, tra i 30 Big del Festival il primo picco alla #47 nella classifica mondiale Top50, persiste salendo alla #46. Mahmood é il nuovo picco alla #41. Grande assente, la rappresentante dell'Italia all'Eurovision, #AngelinaMango.













