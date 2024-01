Sanremo 2024: Geolier é il favorito, Annalisa minaccia Alessandra Amoroso/ Il pronostico sul podio

Tra i concorrenti Big in corsa al Festival della canzone di Sanremo 2024, Geolier é il candidato favorito e -tra gli ex Amici -sgomitano Angelina Mango e Alessandra Amoroso, quando é in palio la vittoria della gara festivaliera.

É quanto si profila a prima firma Il sussidiario.net in un pronostico sul podio della finale di Sanremo 2024, relativamente ai primi dati di scommesse online, che in particolare giungono sulla piattaforma web Planetwin365. Per gli scommettitori, a quanto pare, all’esordio festivaliero Geolier si impone come primo candidato tra i 30 Big in corsa, favorito alla vittoria del Festival di Sanremo 2024, Geolier. Con la proposta divisa tra cuore e ragione ispirata a Napoli, “I’ p’ me, tu po’ te”, il partenopeo é super quotato a 3,35 per il trionfo festivaliero su Planetwin365 e in salita a 3,50 su Snai. Secondo podio per la media di scommesse online sulla finale di Sanremo 2024, tra candidati Big favoriti alla vittoria finale, é previsto per Alessandra Amoroso, quotata a 3,50 su Snai. L’ex concorrente ad Amici, come Geolier tra gli altri Bi é alla prima esperienza al Teatro Ariston – prima inseguitrice del rapper napoletano offerta a 4,50 dai betting analyst di William Hill. Chiude il podio di Sanremo 2024, pronosticato sulla media delle quote di scommesse dei bookmakers, l’altra ex Amici, Annalisa, fissata a quota 6,50.

Amadeus, annuncio bomba su Sanremo 2024 al Tg1!/ Arisa, Paola e Chiara e Tananai "tornano" al Festival

Fuori dalla Top 3 di Sanremo 2024, secondo i bookmakers

La competizione sanremese s’infiamma anche per i Big non quotati in Top3, tra cui spicca l’ex Amici al debutto festivaliero in quarta posizione Angelina Mango, proposta a 7,25, davanti alla coppia formata da Negramaro e Il Volo, data in quinta posizione favorita a quota 10. Nel frattempo, il tris di Mahmood vale 13 volte la posta.

Chi vince Sanremo 2024? La previsione di Fiorello/ "Per noi di Viva Rai 2 vince...", ecco di chi si tratta

Sottile il margine di possibilità di vittoria per altri campioni del passato nella storia della kermesse ligure. Come nel caso di Diodato, quotato in un ex aequo a 25, con l’altra ex Amici Big a Sanremo 2024, Emma Marrone, che é a caccia del bis dopo la vittoria del 2012. Mentre chiudono la lavagna dei bookmakers, attenzionati a 81, i Ricchi e Poveri, anche loro già campioni ormai ben trentanove anni fa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA