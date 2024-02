Sanremo 2024, Geolier é tendenza su YouTube/ Ecco chi sono protagonisti del video, “I’ p’ me, tu p’ te”

Geolier, il video di “I’ p’ me, tu p’ te” é tendenza #1 su YouTube

Artem e Maria Esposito di Mare fuori sono i protagonisti del video fenomeno di Geolier, “I’ p’ me, tu p’ te”. Quello della preannunciata hit di Sanremo 2024 é il video diventato prima tendenza su YouTube Italia, in queste ore, a cavallo tra la prima e la terza serata del Festival, prevista giovedì 8 febbraio 2024. Geolier, rapper sopravvissuto al Limes del quartiere di origine Secondigliano é l’artista #1 nella classifica di vendite album Fimi/Gfk di fine anno 2023 con Il coraggio dei bambini e -tra i traguardi – ora occupa la prima posizione tra le tendenze su YouTube, seguito da Annalisa con Sinceramente e Irama con Tu no.

Il video #1 in tendenza su YouTube Italia- per il volume di visualizzazioni- e che fa ora incetta di interazioni di consenso online, tra like, commenti e condivisioni in particolare sui social come TikTok, é girato a Napoli e ha un messaggio forte e chiaro. Quello dell’importanza di dover chiudere un amore tossico, con la scelta ardua di dividere le strade parallele tra due ormai ex compagni di vita.

Il video tendenza di Geolier é girato nella terra natia del Big di Sanremo 2024

Il video fenomeno di views di Sanremo 2024 é girato a Napoli, con

l’auto (il simbolo del legame toxic che vincola gli ex) incidentata del video che è esposta a Scampia.

“I’ p’ me, tu p’ te” vede la storia d’amore che si chiude tra i ruoli protagonisti di Maria Esposito e Artem, attori della nota serie TV napoletana Mare Fuori. Le scene di cui si compone il video della bop che Geolier impone come canzone vincitrice a Sanremo 2024- oltre la polemica sul Big di Napoli- parlano di un amore tormentato tra due ragazzi. E a fare da sfondo alla storia vi sono degli edifici fatiscenti che rimandano alla vita di quartiere del cantante secondino, con Geolier che si trincera in una chiesa ospitale, dove trova la pace. Il videoclip é girato presso l’ex Base Nato a Bagnoli, alla periferia occidentale di Napoli.

