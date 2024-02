Sanremo 2024: Geolier é una minaccia nella gara degli stream, Annalisa sul podio!/ La classifica Spotify

Sanremo 2024, Geolier sorprende nella classifica streaming su Spotify Italia

Geolier é la rivincita che replica alla polemica sul fenomeno di Napoli in continua evoluzione, anche a Sanremo 2024, sul podio dei Big secondo la classifica Spotify. Oltre la polemica che lo taccia di non essere meritevole della promozione festivaliera, in particolare per una presunta forma non corretta nella lingua napoletana del brano in corsa al Festival, I’ p’ me tu p’ te, Geolier risponde ai puristi posizionandosi ancora sul podio, al secondo posto nella classifica delle canzoni Big per il volume di ascolti su Spotify.

La proposta made in Napoli é da ore la numero 1 tra le tendenze per la musica su YouTube Italia, per il video ufficiale che registra il più alto numero di visualizzazioni in assoluto, quello di “I’ p’ me, tu p’ te”. Prima classificata, nella classifica per il volume di stream su Spotify Italia é Annalisa con il preannunciato tormentone Sinceramente. Terza posizione per l’altra ex Amici, Angelina Mango che trasforma La noia in una cumbia colombiana. Fuori dalla Top 3, in Top 5 habemus sempre da Amici Alessandra Amoroso con Fino a qui. Quinta posizione per Mahmood e il brano Tuta Gold.

Ultimi, nella Top-list per il volume di ascolti in streaming su Spotify Italia -delle 30 proposte canzoni e artisti Big in lizza a Sanremo 2024- sono i Ricci e poveri.

La Top-list dei brani più ascoltati di Sanremo 2024 su Spotify

Di seguito la Top-list provvisoria in ordine decrescente dei Big di Sanremo 2024, per il volume di stream su Spotify:

1- Sinceramente – Annalisa;

2- I p’ me, Tu p’ te – Geolier;

3- La noia – Angelina Mango;

Fino a qui – Alessandra Amoroso;

Tuta Gold – Mahmood;

Un ragazzo una ragazza – The Kolors;

Tu no – Irama;

Due altalene – Mr Rain;

Apnea – Emma;

Pazza – Loredana Bertè;

Tutto qui – Gazzelle;

Vai! – Alfa;

Casa mia – Ghali;

Ricominciamo tutto – Negramaro;

Onda alta – Dargen D’Amico;

Ti muovi – Diodato;

Fragili – Il Tre;

Click Boom! – Rose Villain;

Diamanti grezzi – Clara;

Autodistruttivo – La Sad;

Governo Punk – Bnkr44;

Finiscimi – Sangiovanni;

Capolavoro – Il Volo;

Il cielo non ci vuole – Fred De Palma;

La rabbia non ti basta – BigMama;

L’amore in bocca – Santi Francesi;

Spettacolare – Maninni;

Mariposa – Fiorella Mannoia;

Pazzo di te – Renga e Nek;

Ma non tutta la vita – Ricchi e Poveri.

