Sanremo 2024, Geolier: “Gigi D’Alessio si é messo a disposizione senza…”/ Lo spoiler della gara cover

Sanremo 2024, Geolier duetta con Gigi D’Alessio

Geolier unisce le forze con l’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio, nella gara cover di Sanremo 2024. E non solo. Per la gara nella gara di Sanremo 2024, dove sono previste collaborazioni musicali dei Big in corsa per il titolo di “canzone italiana” con altri artisti ospiti, e Medley in omaggio ai pezzi cult della musica nazionale e internazionale, Geolier unisce le forze con il re del Pop made in Napoli, la città natale dei due artisti napoletani, tra gli artisti chiamati alla sua cover.

Sanremo 2024: Geolier primo nella classifica radio e televoto della 2a serata/ Le reazioni

In data odierna, 9 febbraio 2024 si registra la quarta serata Rai TV e streaming del Festival di Sanremo 2024 e all’Ariston si tiene la “serata delle cover”. Geolier opta per una scelta tripla. Il rapper di Secondigliano che a primafirma Il sussidiario .net potrebbe rivelarsi la vittoria nazionale italiana all’Eurovision Song Contest 2024, in caso di trionfo per lui al Festival di Sanremo, si esibisce con Luché, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio sulle note del medley “Strade”, in occasione del gara cover nella gara Big della canzone. E il Medley per il rapper di Secondigliano si compone dei brani “Chiagne”, “Brivido” e “‘O primmo ammore”.

Sanremo 2024, Geolier inarrestabile: supera quota 2 milioni di stream!/ La classifica dei Big su Spotify

Il retroscena della cover nella gara Big di Sanremo 2024: parla Geolier

“Napoli mi ha creato. Ci sono molti artisti più forti di me, però mi ha scelto” -fa sapere anzitempo Geolier, inondato dai quesiti sulla sua Domination napoletana in atto nel mondo, a partire dal Festival di Sanremo 2024-. Nel piano Geolier Domination, sulla scia del fenomeno di Napoli che domina nel mondo, come patrimonio UNESCO di bellezza non solo naturale ma anche artistica, basti pensare all’influenza della fiction Mare fuori e la tendenza #1 su YouTube di “I’ p’ me, tu p’ te” che mette ora a segno la sua hit sanremese, il rapper di Secondigliano svela un retroscena che anticipa la collaborazione con l’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio, per il Medley più atteso a Sanremo 2024: “Nella cover ci sono le tre strade del mio percorso: con Luchè farò “‘O primmo ammore”, una street hit, con Guè “Brivido” e con Gigi, che chiamo zio e che si è messo a disposizione senza chiedere nulla, “Chiagne””, é la rivelazione del clamoroso retroscena della cover sanremese che regala il secondino dei record in corsa al Festival.

Geolier: "Voglio portare Napoli e la sua cultura nel mondo"/ "Il palco dell'Ariston brucia"

Geolier é risultato primo classificato nella classifica di Sanremo 2024 stilata da televoto e radio: “Penso che le persone ricordano i fatti. La prima cosa che mi è stata detta è che potevo portare il napoletano e l’ho sentito come obbligo morale -aggiunge, poi, l’orgoglio del fenomeno di Napoli, al festival della Canzone, in replica agli haters-.Poi può succedere di tutto. So di non essere il primo”. Queste, le dichiarazioni festivaliere nella First reaction shock dell’hit-maker di Napoli, Geolier, mentre la sua “I’ p’ me, tu p’ te” detiene -tra i traguardi- la posizione #1 nella Top10 delle canzoni Big di Sanremo 2024 per il volume di stream su Spotify Italia.











