Sanremo 2024, Geolier: “Il mio napoletano non ha grammatica, ma…”/ La replica del Big secondino agli haters

Sanremo 2024, Geolier é il vincitore morale del Festival

É il #1 tra le tendenze per la musica al debutto di Sanremo 2024 su YouTube Italia, Geolier, che con la sua bop “I’ p’ me, tu p’ te” si impone come il vincitore morale del Festival. Ancor prima della finale di Sanremo, con il titolo della “canzone italiana” messo in palio tra i 30 Big in corsa, il rapper originario di Secondigliano replica agli odiatori che lo tacciano di non meritare la promozione alla gara festivaliera. Dagli haters il secondino é accusato di non presentare una forma corretta della lingua di Napoli nei lyrics del testo della sua canzone sanremese, l’unica che abbia delle parole partenopee tra le proposte ammesse alla competizione.

Sanremo 2024: Angelina Mango, Annalisa e Geolier diventano tendenze su YouTube/ La classifica!

Indipendentemente dalla competizione del Festival, Geolier é il primo artista tra i Big di Sanremo 2024 al vertice della classifica di vendite album Fimi/Gfk di fine anno 2023 con “Il coraggio dei bambini”. Ma non solo. Il secondino é anche il primo artista Big più ascoltato per il volume di riproduzioni in streaming su Spotify Italia nel 2023. Ben oltre le critiche, inoltre, il secondino può ora dirsi la tendenza social di Sanremo 2024 del momento, in un tripudio di interazioni di consenso da parte degli internauti, non solo di Napoli, ma anche stranieri!

Geolier con "I p’ me, tu p’ te" a Sanremo 2024/ Applausi al Teatro Ariston, dopo la polemica

E ai microfoni di un’intervista concessa a Skytg24, il vincitore morale di Sanremo 2024, Geolier, dichiara in una stilettata agli odiatori valorizzando “I’ p’ me, tu p’ te”: “Il napoletano stesso mi ha spinto in questa direzione, volevo portarlo all’Ariston senza snaturarmi. Nasce di fondo in napoletano e porta il messaggio del rispetto nella coppia, parla di quando un amore finisce e se non lo si comprende la situazione diventa tossica”. Per la serie, “io sono questo e l’amore é accettazione, sennò le strade si dividono, io proseguo per la mia e tu per la tua”.

TESTO "I P' ME, TU P' TE", CANZONE GEOLIER/ Analisi e significato, Sanremo 2024: un amore che si dissolve

E a chi lo taccia di portare lo slang secondino della lingua di Napoli, Geolier aggiunge: “Io lavoro così , d’altra parte il napoletano è sempre cambiato, da Salvatore Di Giacomo a me ci sono stati mille mutamenti. Il napoletano non ha grammatica ma abitudini, io parlo quello rionale”.

Nella gara della gara di Sanremo 2024, Geolier é atteso con l’esibizione di un Medley in collaborazione con altri artisti, tra cui l’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio. Con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio Geolier forma l’alchimia di un medley che è Strade:

“Rappresenta tre sfaccettature della mia musica. Gigi è Napoli, tutti sono legati a Napoli….Al di là dell’amicizia, Gigi è cultura, con Luché e Guè ci sono cresciuto, mi porto all’Ariston il mio passato e il mio presente.”, aggiunge nel virgolettato il Big di Secondigliano. E, intanto, il figlio terzogenito di Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato, LDA, fa il tifo sfegatato per “I’ p’ me, tu p’ te” del Big secondino, Geolier…













© RIPRODUZIONE RISERVATA