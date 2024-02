Sanremo 2024, Geolier inarrestabile: supera quota 2 milioni di stream!/ La classifica dei Big su Spotify

Sanremo 2024, Geolier guida la classifica dei Big per gli stream su Spotify Italia!

Ben oltre la polemica che lo vede coinvolto, ritenuto non meritevole del titolo di Big a Sanremo 2024, Geolier é il primo artista nella classifica sanremese, per gli stream su Spotify Italia. L’artista di Secondigliano si supera ancora, senza essere superato, superando quota 1 milione di riproduzioni in ascolto streaming su Spotify Italia con la sua canzone che si preannuncia essere la bop della primavera in anticipo, dal titolo “I’ p’ me, tu p’ te”.

L’artista del tormentone di Sanremo 2024, “I’ p’ me, tu p’ te”, canzone #1 tra le tendenze su YouTube Italia e #1 record per ascolti in streaming su Spotify Italia, Geolier, é l’unico Big a superare quota 2 milioni di ascolti in riproduzione sulla nota piattaforma adibita agli ascolti. Nel dettaglio, la classifica a prima firma Il sussidiario.net di Sanremo 2024, sulla base degli ascolti in streaming su Spotify Italia, vede Geolier primo Big classificato a quota 2,129,805 stream con il singolo BOP, “I’ p’ me, tu p’ te”.

Alle spalle di Geolier…

A seguire, la seconda Big classificata é

Annalisa, con quota 1,649,855 stream. Terzo posto per Mahmood, a quota 1,546,744. Fuori dalla Top 3 di Sanremo 2024, poi, habemus Angelina Mango, quarta e quotata a 1,528,918 stream. Quinto posto per Irama, quotato a 1,349.987 stream. Gazzelle é sesto classificato, quotato a 1,161,890 stream. Settimo classificato é invece The kolors, con 1,036,575 stream. Ottavo posto, per il volume di ascolti in streaming su Spotify, nella competizione di Sanremo 2024, per Mr Rain, quotato a 982,046 stream. Ghali é nono classificato, con 979,834 stream. Emma Marrone é decima classificata con 909,034 stream. Loredana Berte é undicesima, con 907,172 stream.

Geolier, primo classificato tra i Big di Sanremo 2024 per gli ascolti in riproduzione su Spotify Italia, é intanto risultato primo anche nella classifica della seconda serata del Festival, stabilitasi sui voti dati in un 50/50 da televoto del pubblico TV e streaming e le radio.













