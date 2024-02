Sanremo 2024, Geolier lancia l’allarme “televoto intasato”/ Il messaggio social infiamma i fans!

Geolier lancia l’allerta, al grido di “televoto intasato”: la polemica su Sanremo 2024

É allarme bomba al grido di “televoto intasato”, nel mezzo della gara tra i 30 Big in corsa al Festival di Sanremo 2024, lanciato da Geolier. Il Big della street neapolitan music di “I’ p’ me, tu p’ te”, canzone sanremese dei record in classifica Spotify e YouTube, ha voce nell’attesa della sua performance alla gara finale per il titolo di “canzone italiana”, tra le Instagram stories. E in un messaggio diramato via Instagram stories attenziona le contestazioni dei fan che lamentano di non ricevere conferma ai voti conferitegli per la vittoria di Sanremo 2024, inviati al codice 18 al numero 894001. L’artista di Secondigliano, poi, esorta i fan a non mollare all’avversità della non conferma di votazione qualora questa fosse riscontrata, in un invito ad inviargli fino a 5 voti di supporto ad ogni votazione.

Geolier e il dolore per un fratello in carcere/ Un anno fa raccontava: "Non ha fatto niente"

“Continuate a votare, finché non arriva la conferma, é solo intasato il sistema”, prova ora a rincuorare i fan Geolier, sperando in una vittoria al Festival di Sanremo 2024, al di là del successo che ora lo consacra come il caposcuola della musica street Napoletana nel mondo. Nel frattempo, intanto, il messaggio via social desta ora la preoccupazione negli utenti più critici nella polemica web corrente, che sia impossibilitata la votazione in favore a Geolier per la sua vittoria del Festival della canzone, sabotato per opera di un sistema di “televoto truccato” a Sanremo 2024.

SANREMO 2024, DIODATO SUI FISCHI A GEOLIER/ "Non c'è anti-meridionalismo, critiche alla classifica"

Il duro j’accuse di Geolier…

Un j’accuse che aleggia sul Festival, nelle ore che seguono l’opening act della serata finale di Sanremo 2024, nella cui classifica provvisoria del televoto Geolier si impone come primo classificato seguito da Angelina e Annalisa, seconda e terza. La seconda é, inoltre, premiata con il premio sala stampa Lucio Dalla e Loredana Berté é insignita del premio della critica Mia Martini.

“Ama è che stiamo votando in massa per non far vincere Geolier (Big dei record festivalieri), è per questo che il televoto è intasato #Sanremo2024″, grida nella polemica qualche utente sul social X, poi si legge ancora tra i commenti aggreganti: “Televoto intasato a #Sanremo2024. I fan di Geolier staranno votando pure dai fax”.

Geolier, chi é il fratello Gaetano Palumbo?/ "Si spera in una vittoria a Sanremo 2024..."

Io spero che il televoto intasato sia per tutti quelli che stanno votando per paura che vinca Geolier.#Sanremo2024 — forelsket 🦊 (@npgk_) February 10, 2024

Per me i fan di Geolier hanno hackerato il sistema altrimenti non si spiega sta cosa del televoto così intasato. Praticamente nessuno riesce a votare, vergognoso! #Sanremo2024 — Freedan (@iamfreedan) February 10, 2024

Ama è che stiamo votando in massa per non far vincere Geolier, è per questo che il televoto è intasato #Sanremo2024 — Sabri‎ 💐 ◟̽◞̽ ‎⎊ (@sangueneIlevene) February 10, 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA