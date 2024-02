Sanremo 2024: Geolier, Mahmood e Annalisa volano in Top3/ La classifica Spotify Italia

Sanremo 2024, Geolier svetta nelle principali classifiche musicali

Nonostante la mancata vittoria al Festival della canzone italiana all’edizione di Sanremo 2024, tra i traguardi sanremesi Geolier primeggia nella classifica Spotify Italia, in Top3. Nell’ordine di gradimento della Top50 Italia, la classifica che su Spotify Italia accoglie le prime 50 canzoni più ascoltate in riproduzione streaming, Geolier svetta alla #1 con la proposta in lingua napoletana di Sanremo 2024, “I’ p’ me, tu p’ te”. A seguire, in seconda posizione si classifica Mahmood con il brano sanremese Tuta Gold. E il terzo posto va ad Annalisa con la proposta Big festivaliera, “Sinceramente”.

Sanremo 2024, perché ha vinto Angelina Mango e Geolier secondo? Polemiche sulle votazioni/ Cos'è successo

Oltre il vertice della classifica Top50 Italia, inoltre, dopo la mancata vittoria alla finale di Sanremo 2024 -(andata ad Angelina Mango per i voti in suo favore di stampa e radio che hanno stroncato il rapper favorito dal 60% di voti al televoto)- Geolier brilla anche nelle altre principali classifiche di musica. Il rapper sopravvissuto al Limes del quartiere di Secondigliano sbaraglia la concorrenza dei Big di Sanremo 2024 con la sua hit di risonanza global, su YouTube e in FIMI, sulla scia del debutto alla #47 nella Top200 Global sulla piattaforma Spotify mondiale.

VIDEO UFFICIALE "I P' ME, TU P' TE" DI GEOLIER/ Sanremo 2024: l'amore vero non è tormento

Tra gli altri traguardi di Sanremo 2024

La classifica delle tendenze per la musica di Youtube lo dà infatti per primo classificato con il video ufficiale di “I’ p’ me, tu p’ te”, seguito da Annalisa in seconda posizione con Sinceramente. Terza posizione per Irama e il video di Tu no.

Per ciò che concerne la classifica FIMI/ Gfk, che nella Top of the music accoglie i singoli più acquistati in Italia, Geolier é in testa, seguito al secondo e terzo posto da Annalisa con Sinceramente e Mahmood insieme a Tutta Gold.

Fuori dalla Top3 delle principali classifiche musicali, quindi, la vincitrice del Festival, Angelina Mango, un dato che infiamma la polemica corrente nel web sulla finale di Sanremo 2024. In occasione della gara finale del Festival della Canzone italiana Geolier ha lanciato l’allarme televoto-intasato, diventato un thread di accesa discussione via social…

GEOLIER, VINCITORE SANREMO 2024?/ Scende a cantare I p'me, tu p'te in platea: gesto di sfida dopo i fischi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA