Sanremo 2024, Geolier premiato dal sindaco di Napoli/ Le immagini del riconoscimento al talento

Sanremo 2024, Geolier riceve il riconoscimento della medaglia di Napoli

É l’artista dei record festivalieri tra i Big uscenti del Festival di Sanremo 2024, Geolier, che ora riceve il riconoscimento di merito al talento dal Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Emanuele Palumbo in arte Geolier esce di scena dal Festival della Canzone italiana, nel cui ordine di arrivo finale si classifica secondo alle spalle di Angelina Mango e, sulla scia della polemica corrente sul piazzamento festivaliero e l’influenza artistica esercitata al debutto nella classifica mondiale Top50 su Spotify Global, ora torna a casa nell’amata città di Napoli.

Sanremo 2024, due attori di Mare Fuori ‘contro’ la vittoria di Angelina Mango/ “La voce del popolo…”

Con il rientro nel quartiere di residenza a Secondigliano, che può ora dirsi il momento più virale via social tra le immagini dei festeggiamenti dei fan accorsi per rivolgergli un saluto a distanza ravvicinata, il rapper secondino viene inoltre insignito di un importante riconoscimento di merito al talento dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Geolier punta in alto dopo Sanremo 2024: "Pronto un tour in giro per l'Europa"/ "A 7 anni già lavoravo"

All’evento di cerimonia di premiazione che vede i cittadini napoletani riaccogliere a braccia aperte Geolier nella sua città di residenza partenopea, il Big di Sanremo 2024 con la hit “I’ p’ me, tu p’ te” riceve la medaglia della Città per il contributo artistico nell’intrattenimento made in Italy e di risonanza global, per il successo ottenuto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Così come mostrano le esclusive immagini di un post pubblicato dal Comune di Napoli in un post condiviso via Instagram.

La reazione di Geolier al riconoscimento di merito al talento

“Sono grato per il supporto della mia città, è stato esagerato – é la First reaction che Geolier registra ai microfoni di premiazione, come mostrano le immagini dell’evento diventate virali online -. È vero che quando un prodotto esce da Napoli i napoletani ne sono proprietari: quindi io sono proprietà di Napoli, per sempre”.

Geolier si 'vendica' dei fischi a Sanremo 2024 e si rivolge ai fan/ "Adesso fischiamo noi", è polemica!

Nel frattempo, intanto, Geolier, secondo classificato nell’ordine di arrivo del Festival, oltre a persistere nella Top50 su Spotify Global si impone inoltre anche nella Top50 su Spotify Italia, tra le prime cinquanta canzoni più ascoltate del momento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA