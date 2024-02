Sanremo 2024: Geolier primo nella classifica radio e televoto della 2a serata/ Le reazioni

Sanremo 2024, Geolier conquista la posizione #1 nella classifica radio+televoto della seconda serata

La grande scommessa per i primi pronostici online sulla vittoria del Festival di Sanremo 2024, Geolier, si conferma il primo classificato tra i 30 Big ammessi alla gara della canzone. L’occasione é la classifica della seconda serata del Festival di Sanremo 2024, al termine della quale votato con il codice 11 Geolier si posiziona primo nell’ordine di gradimento stilato dal televoto e in più con i voti delle radio. Una classifica inaspettata per i fruitori di musica più critici, in particolare i “puristi”, secondo cui Geolier non meriterebbe la qualificazione al Festival perché la sua hit sanremese “I’ p’ me, tu p’ te” (già #1 tra le tendenze su YouTube Italia e #1 tra le 30 canzoni Big di Sanremo per gli stream su Spotify Italia) non si presenterebbe in una forma corretta nella lingua di Napoli.

La reaction di Geolier alla prima posizione

E non può mancare la reaction di Geolier alla #1 conseguita nella classifica della seconda serata di Sanremo 2024, stilata da televoto e radio: GEOLIER: “Nun âmma fatt’ ancora niente, ci sono ancora tre serate. Per adesso ce l’âmma magnat’, però ancora ha dda fernì”; “Non abbiamo ancora fatto niente- dichiara il fautore del tormentone “I’ p’ me, tu p’ te”-. Ci sono ancora tre serate. Per adesso ce li siamo mangiati, però deve ancora finire…non abbiamo fatto ancora niente”.

Questo, sulla scia del sentiment generale predominante nel web, che vede i fan di vecchia data, perlopiù napoletani, e i neo supporter, unirsi in un coro unanime di supporto sui social in favore all’artista originario di Napoli nella sua corsa per il titolo di “canzone italiana”. Nel frattempo, intanto, mancano due serate alla decretazione del vincitore finale di Sanremo 2024, ossia quella di venerdì 9 febbraio e sabato 10 febbraio, appuntamento quest’ultimo in cui sarà nominato il primo classificato della gara tra i 30 Big in corsa al Festival diretto e condotto da Amadeus.











