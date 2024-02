Sanremo 2024: Geolier regna, Annalisa lo minaccia in Top3 con Mahmood/ La classifica Spotify

Geolier é in testa alla classifica dei Big per gli stream su Spotify Italia: l’ordine di gradimento di Sanremo 2024

Il fenomeno Big di Napoli, Geolier, é inarrestabile e avanza la sua corsa a Sanremo 2024 per il titolo di canzone italiana, con la sua “I’ p’ me, tu p’ te”, a passo spedito, da vero secondino. Il cantante tra i 30 artisti Big in corsa al Festival della Canzone italiana sfoggia le sue umili origini, di artista street sopravvissuto al Limes del quartiere di origine a Napoli, Secondigliano, nella canzone sanremese che si preannuncia la bop della primavera 2024 in anticipo. “I’ p’ me, tu p’ te” di Geolier é la canzone di Sanremo 2024 #1 tra le tendenze su YouTube Italia grazie alle views del video. Ma non solo. La bop di Napoli é #1 su Spotify Italia per il numero di ascolti in riproduzione di streaming su Spotify Italy. Dopo essere risultata la proposta #1 nella classifica sanremese votata in un 50/50 a metà da televoto e radio al termine della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 del 7 febbraio 2024.

ALLEVI A SANREMO 2024/ Il senso religioso sul palco dell’Ariston

Geolier sbaraglia la concorrenza dei Big di Sanremo 2024, nella classifica Spotify

Geolier con la sua “I’ p’ me, tu p’ te” é al vertice della classifica streaming di Spotify, a prima firma Il sussidiario.net. Il Big di Napoli guida la classifica delle canzoni di Sanremo 2024 per il volume di streaming su Spotify Italia, seguito da Annalisa in seconda posizione, con Sinceramente. In Top 3, terzo é Mahmood con Tuta Gold. Quarta classificata é Angelina Mango con La noia. Quinto classificato é Irama, con Tu no. Fuori dalla Top5 , sesto posto per Gazzelle e la sua Tutto qui. Settimo posto per The Kolors e la canzone Un ragazzo una ragazza. Ottava posizione per Mr Rain e Altalene. Chiudono la Top10 al nono posto Ghali e Casa mia e decima Emma con Apnea.











© RIPRODUZIONE RISERVATA