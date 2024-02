Sanremo 2024, Geolier tradotto in LIS diventa virale!/ Il video della tendenza social

Sanremo 2024, Geolier é virale con la traduzione in LIS

Geolier é tendenza social tradotto in LIS e anche al nuovo Festival di Sanremo 2024 le canzoni dei Big ammesse alla gara in corso sono rese fusibili per i disabili sensoriali, con l’aiuto di Rai Pubblica Utilità. Le cinque serate della competizione sanremese all’edizione di Sanremo 2024

sono infatti sottotitolate in diretta TV su RaiUno e streaming online su Raiplay dallo studio sottotitoli di Saxa Rubra – con sottotitoli alla pagina 777 di Televideo – e audio descritte dagli studi del Salario – con audiodescrizione disponibile sul canale audio dedicato.

Il Volo, Gianluca Ginoble emoziona con gesto per la mamma a Sanremo 2024/ Fred De Palma ringrazia i genitori

Sottotitoli e audiodescrizione permettono al bacino di utenza sorda e cieca di poter seguire il Festival della Canzone italiana. e i suoi 30 protagonisti Big della musica. E tra questi, particolarmente virale si impone sui social Geolier. Ben al di là della polemica che lo vede coinvolto, tacciato di non meritare la promozione al Festival della canzone italiana per una presunta forma errata nella lingua italiana della sua BOP made in Napoli “I’ p’ me, tu p’ te”, Geolier é ora virale sul social X con il video musicale del suo brano sanremese in Lis. Si tratta del video della performance al debutto nella prima serata del Festival di Geolier, sulle note di I p’ me tu p’ te, tradotta in contemporanea nella Lingua dei segni.

SIGNIFICATO TESTO “TUTTO QUI” DI GAZZELLE/ Analisi e frasi più importanti: un viaggio emotivo

Geolier é il fenomeno di Sanremo 2024

Segna un tripudio di interazioni social la videoclip della prima performance ligure del rapper originario di Secondigliano, colui rappresenta il ragazzo che ce l’ha fatta oltre il limes del quartiere e i pregiudizi. Il rappresentante della Generazione zeta, all’età di 23 anni, é l’artista tra i 30 Big in corsa a Sanremo 2024 più ascoltato su Spotify Italia nella classifica stream di fine anno 2023. Nel frattempo , intanto, in attesa che crescano i suoi passaggi nelle radio e verso la vetta della classifica Earone Airplay 2024, Geolier si impone come il video più visualizzato alla posizione #1 tra le tendenze per la musica, su YouTube Italia!

Sanremo 2024, seconda serata/ Scaletta, diretta: Amadeus presenta il ritorno di Giovanni Allevi













© RIPRODUZIONE RISERVATA