Sanremo 2024, Geolier vincitore annunciato?/ Le reazioni al debutto con “I p’ me, tu p’ te”

Sanremo 2024, Geolier vince a mani basse sbaragliando la competizione dei Big!

Geolier é il preannunciato outsider di Sanremo 2024, favorito candidato al podio del Festival della canzone, con la sua “I’ p’ me, tu p’ te”, tanto discussa in questi giorni. La canzone, perlopiù in lingua napoletana e in alcuni lyrics in italiano, nei giorni del pre-Festival aveva fatto parlare molto diventando un thread di accesa discussione online.

TESTO "APNEA", CANZONE EMMA/ Analisi e significato, Sanremo 2024: la fine di un rapporto in bilico

Questo, dal momento che la canzone é ritenuta da parte dei critici, famosi e non, scritta in una forma non proprio corretta nella lingua di Napoli. Ma i fan del talento originario di Secondigliano non tollerano le critiche non costruttive che muovono autorazzismo, peraltro, dai napoletani verso il rappresentante di Napoli a Sanremo 2024, sopravvissuto ai luoghi comuni sul Limes del quartiere d’origine, Secondigliano.

TESTO 'MA NON TUTTA LA VITA', CANZONE RICCHI E POVERI/ Analisi e significato (Sanremo 2024): Invito ad agire

Il feedback del web scommette su Geolier

“Siamo due estranei che si incontrano e stavo pensando a tutte le cose che ho fatto e tutte quelle che ho perso… non posso più fare altro: Io per me, tu per te”, canta nel refrain della preannunciata hit di Sanremo 2024, un sorprendente rapper Geolier, che fa del neo – l’uso della lingua napoletana tanto discusso nei giorni scorsi- una sua peculiarità vincente. Tanto che il feedback dell’orecchio pubblico é da subito iper-positivo, con applausi scroscianti e commenti di consensi social per il giovane Big di Napoli e la sua canzone sanremese, presentatisi alla prima serata di Sanremo 2024 del 6 febbraio 2024.

RICCHI E POVERI CON "MA NON TUTTA LA VITA" A SANREMO 2024/ L'importanza di non perdere tempo in amore

Che Geolier possa volare dritto sul podio della finale di Sanremo 2024 non può dirsi un’ipotesi azzardata. Anche perché l’audace Geolier fa ora breccia nei cuori del pubblico femminile che si dice soggiogato dell’outfit sanremese, uno smoking luccicante in glitter con i pettorali made in Napoli in bella vista, che tanto ricordano le serate di calda estate dei cantanti neomelodici in piazza e nei locali della amata regina città più influente del momento nel mondo, Napoli.

“STIAMO MANGIANDO CON QUESTO BOPPONE DEL BASTARDISSIMO GEOLIER”, attenziona tra il serio e il faceto un commento virale su X. Poi, c’é chi proclama Geolier vincitore del Festival di Sanremo 2024 a mani basse: “eeeee mio figlio geolier ha un solo obiettivo: servire, sempre”.

eeeee mio figlio geolier ha un solo obiettivo: servire, sempre#sanremo24 pic.twitter.com/lRmANnOifC — p🍉💐 (@hol1patty) February 6, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA