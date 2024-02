Sanremo 2024, Gianni Morandi si schiera con Geolier/ S’infiamma la polemica!

Sanremo 2024, Gianni Morandi sta con Geolier: s’infiamma la polemica

Nel mezzo della polemica che vede Angelina Mango tacciata di aver sottratto a Geolier la vittoria del Festival di Sanremo 2024, Gianni Morandi prende posizione. L’ex Big in corsa al Festival della canzone italiana decide di avere voce in capitolo, schierandosi rispetto alla polemica corrente sul podio della kermesse ligure che vede Geolier classificarsi secondo alle spalle di Angelina Mango, favorita dai voti di stampa e radio in un annullamento del plebiscito di voti giunti al televoto in favore al rapper di Secondigliano, per la vittoria del Festival.

Ebbene, il leggendario cantante Big della musica italiana, Gianni Morandi, registra un vero endorsement in favore a Geolier, che negli ultimi giorni é stato tacciato dagli haters nel web di non meritare la partecipazione al Festival con la canzone “I’ p’ me, tu p’ te”, in quanto proposta bilingue italo-napoletana che non rappresenterebbe la canzone italiana alla kermesse diretta e condotta da Amadeus.

Gianni Morandi sceglie il giovane Big Geolier: s’infiamma la competizione di Sanremo 2024!

Riattivatosi via TikTok Gianni Morandi si lascia immortalare in un video che lo ritrae mentre passeggia in un ambiente campestre, corredato da un tappeto musicale che suona il refrain della canzone di Geolier in corsa alla gara dei Big di Sanremo 2024. Come a volersi schierare nella “guerra” mediatica corrente, che nasce tra i consensi e dissensi sul conto del talento del rapper di Secondigliano, messo in discussione dagli spettatori del Festival di Sanremo 2024 e più in generale dai fruitori di musica. E al termine del video dell’endorsement, dove Gianni Morandi supporta palesemente il talento dell’artista più contemporaneo della musica italiana nel mondo, debuttato nella Top50 su Spotify Global con la hit di Sanremo, Geolier, l’ex Big canta sussurrando il titolo di “I’ p’ me, tu p’ te“. La canzone di un amore destinato alla fine, nonostante il coraggio della volontà di portarla avanti.

Un gesto che sembra voler decretare la canzone vincitrice morale di Sanremo 2024, rimarcato dal riff di Geolier in sottofondo “Pcció mo sta iniziann’ a chiovr, simm’ due estranei ca s’incontrn…e stev pensano a… tutte le cose che ho fatto e a tutte quelle che ho perso … non posso fare nient’altro”; “Perciò ora sta iniziando a piovere, siano due estranei che si incontrano. E stavo pensando a tutte le cose che ho fatto e a tutte quelle che ho perso. Non posso fare nient’altro. Io per me, tu per te”.

Il TikTok di Gianni Morandi, non a caso, si impone tra i video più virali sul re dei social cinese, in un tripudio di reazioni degli utenti, perlopiù di consenso ed esultanza in favore al talento indubbio di Geolier.

