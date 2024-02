Sanremo 2024, i codici dei cantanti in gara per la terza serata/ Come votare i concorrenti

È cominciata la terza serata del Festival di Sanremo 2024. Ad esibirsi per primo, con il codice 01, è il Tre, seguito da Maninni con lo 02. Terzi i BNKR44 con lo 03 e quarti i Santi Francesi, con lo 04. A seguire c’è Mr. Rain con lo 05 e poi la splendida Rosa Villain con lo 06. 07 è il codice per votare Alessandra Amoroso, seguita dai Ricchi e Poveri con lo 08. Lo 09 è il codice di Angelina Mango, per molti la favorita di questo Festival. Dopo di lei sarà il turno di Diodato con il 10 e poi di Ghali con l’11. Dopo Ghali, con la sua “Casa mia”, toccherà ai Negramaro calcare il palco dell’Ariston con il 12. Fiorella Mannoia sarà alla 13esima posizione con il numero 13. Il penultimo ad esibirsi durante la terza serata di Sanremo 2024 sarà Sangiovanni con il 14 mentre l’ultimo concorrente La Sad, con il 15.

Come votare durante la terza serata di Sanremo 2024

Come votare il proprio cantante preferito a Sanremo 2024 in questa terza serata? È possibile votare tramite sms: bisogna mandare un messaggio al numero 475.475.1 indicando il codice a due cifre che corrisponde all’artista prescelto. I codici, per questa terza serata, sono quelli che abbiamo indicato prima. Possono votare gli utenti Vodafone, Iliad, TIM, Poste Mobile, Wind Tre, Coop Italia, Ho.mobile, Very Mobile, 1 Mobile e Kena. L’invio del messaggio costa 0,50 euro (Iva inclusa). Gli sms saranno gratuiti “per tutti i clienti degli operatori che hanno aderito al servizio”, spiega la Rai.

È possibile poi chiamare anche il numero fisso 894.001 e seguire i passaggi indicati da un messaggio preregistrato, che chiederà di digitare il codice a due cifre del cantante preferito. In questo caso l’opzione è valida solamente se si telefona da utenze fisse italiane (Sky Wifi, Tim, Wind Tre, Tiscali, A2A Smart City, Uno Communications, Convergenze e Brennercom). Sono dunque esclusi i cellulari, i telefoni pubblici e le utenze all’estero. Questo servizio ha un costo di 0,51 euro (Iva inclusa). Ogni utente può effettuare un massimo di cinque voti per serata.











