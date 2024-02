SANREMO 2024, I DATI DEL TELEVOTO NELLE 5 SERATE/ Geolier vincitore assoluto, l’analisi della classifica

SANREMO 2024, I DATI COMPLESSIVI DEL TELEVOTO: GEOLIER STRAVINCE IN TUTTE LE SERATE

La classifica del Festival di Sanremo 2024 per il televoto ha un solo vincitore: Geolier. Non ci sono dubbi in merito al fatto che il pubblico avrebbe voluto il cantante napoletano come vincitore della kermesse. È evidente non solo dai dati della finale, ma anche dalle percentuali delle precedenti serate, che sono state rese note soltanto nelle scorse ore. I telespettatori infatti sono stati chiamati in causa anche mercoledì e giovedì, oltre che nel corso della serata delle cover e nella finale.

In occasione della seconda e della terza serata, con i cantanti suddivisi in due gruppi, le preferenze del televoto sono state unite a quelle della giuria delle Radio. Mercoledì, il più votato è stato proprio Geolier, con il 56,5% dei favori. Dietro Irama col 7,7%, Annalisa col 5,9%, Il Volo col 5% e Gazzelle col 4,2%. È rimasto fuori per poco dalla top five Mahmood col 4%. Giovedì, la più votata è stata Angelina Mango, ma i numeri sono stati di molto più bassi rispetto al partenopeo: “solo” il 15,5%. A inseguirla Ghali col 13,2%, Il Tre col 12,8%, Alessandra Amoroso col 12,6% e Mr. Rain con l’8,7%. Per quanto riguarda la vetta, nel primo caso il parere delle emittenti musicali era molto diverso (Geolier era all’ottavo posto, con al suo posto Annalisa), mentre nel secondo è stato concorde.

SANREMO 2024, LA CLASSIFICA DEL TELEVOTO: IRAMA NON ERA NELLA TOP FIVE

La serata delle cover di venerdì del Festival di Sanremo 2024 ha coinvolto invece per la realizzazione della classifica sia la Stampa Tv e Web, sia le Radio, sia il televoto. Se le prime due erano concordi nell’assegnare il premio ad Angelina Mango, il pubblico non è stato della stessa idea. Geolier, sul palco dell’Ariston insieme a Gue, Luchè e Gigi D’Alessio, si è aggiudicato infatti il 43,3% dei voti. Dietro con l’8,4% la figlia d’arte, che ha portato “La rondine” del papà e Ghali col 5,6%. A chiudere la top five Annalisa col 5,4% e Irama col 5%. In questo caso il parere dei telespettatori ha prevalso su quello delle altre giurie.

Nella serata finale, invece, non è stato così. Sebbene Geolier si fosse aggiudicato il 44,8% dei voti nella sessione iniziale e il 60% dei voti nella sessione dei cinque finalisti, la vincitrice è stata Angelina Mango. La cantante di “La noia” ha ottenuto rispettivamente il 14,2% e il 16,1% delle preferenze al televoto, ma ha avuto la meglio grazie al favore di Stampa Tv e Web e delle Radio. Dietro c’erano Ghali (5,8% e 8,3%) e Annalisa (6% e 8%). In coda Irama (4,6% e 7,5%). Il posto di quest’ultimo, per le persone da casa, doveva però essere di Mahmood, che aveva ottenuto il 4,9%. Non si può dire insomma che a decretare il miglior brano in questa edizione sia stato il pubblico.











