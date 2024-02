Sanremo 2024, i Ricchi e Poveri sono gli artisti più apprezzati su Spotify/ 5,7 milioni di ascolti al mese

I Ricchi e Poveri sono tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2024, anche nelle piattaforme digital: a poche ore dall’inizio della kermesse, infatti, si attestano come i più apprezzati su Spotify. I loro brani collezionano ogni mese in media 5,7 milioni di ascolti. È merito delle innumerevoli canzoni di successo della loro carriera, tra cui La prima cosa bella, Che sarà, Mamma Maria, Voulez vous danser, Se m’innamoro e Sarà perché ti amo.

Insieme a Loredana Bertè sono sicuramente i veterani di questa edizione, conosciuti da anziani e bambini. Il famoso gruppo italiano ha venduto 22 milioni di dischi, realizzando in totale 30 album. Sono appena tornati da una serie di tappe del loro tour internazionale, che ha toccato Mongolia (Ulan Bator), Moldavia (Chisinau), Romania (Bucarest), Uzbekistan (Samarcanda), Germania (Norimberga), Kazakistan (Almaty) e che, dopo la partecipazione al concorso canoro, andrà avanti in Estonia (Haapsalu), Australia (Melbourne e Sidney), Georgia (Tbilisi e Batumi) e molti altri paesi.

Sanremo 2024, i Ricchi e Poveri sono gli artisti più apprezzati su Spotify: il nuovo brano

L’obiettivo primario de I Ricchi e Poveri adesso però è stupire al Festival di Sanremo 2024, a cui partecipano con la canzone dal titolo Ma non tutta la vita, che è stata prodotta dall’etichetta DM Produzioni su licenza Carosello Records, casa discografica legata al gruppo sin dagli esordi. Il testo è stato scritto da Edwyn Clark Roberts, Cheope e Stefano Marletta e arrangiato da Merk&Kremont e Edwyn Roberts. Il significato porta il messaggio a vivere la vita in ogni momento.

“Questa canzone è un invito a non rinviare, a lanciarsi per perseguire ciò che si desidera non solo nella sfera affettiva, nel rapporto di coppia ma in generale nelle cose che ci appassionano”, hanno raccontato i membri della band Angela Brambati e Angelo Sotgiu alla vigilia della loro prima apparizione sul palco dell’Ariston in programma questa sera.

