SANREMO 2024, I VOTI DI STAMPA TV E WEB NELLE 5 SERATE/ Bertè-Mango le preferite, l’analisi della classifica

SANREMO 2024, I VOTI DI STAMPA TV E WEB NELLE 5 SERATE: LOREDANA BERTÈ IN VETTA

La classifica della Stampa Tv e Web al Festival di Sanremo 2024 è stata fondamentale, insieme a quella delle Radio, per portare alla vittoria di Angelina Mango, che al televoto era di molto sfavorita rispetto a Geolier. Le due giurie di critici ed esperti musicali si sono ritrovati d’accordo della fase finale della kermesse. È questo ciò che testimoniano i dati complessivi registrati nel corso delle cinque serate del concorso canoro.

Malgioglio aveva previsto la vittoria di Angelina Mango a Sanremo 2024/ Il video diventa virale!

I giornalisti televisivi e cartacei sono stati chiamati a esprimersi sulle canzoni in gara già nel corso della puntata d’esordio, dopo che tutti gli artisti si sono esibiti. In quella occasione in vetta alla classifica c’era Loredana Bertè. Il parere della Stampa sulla veterana della musica italiana, tuttavia, non ha poi trovato il consenso di Radio e televoto, tanto che alla fine “Pazza” si è posizionata soltanto al settimo posto della graduatoria finale. La top five della prima serata ad ogni modo era stata completata, in ordine, con Angelina Mango, Annalisa, Diodato e Mahmood. Tra gli assenti Ghali, che era nono, Irama, che era diciassettesimo, e Geolier, che era addirittura ventitreesimo.

Angelina Mango incanta Sanremo 2024 con i look targati Etro/ "Voleva ogni sera un'immagine diversa"

SANREMO 2024, LA CLASSIFICA DI STAMPA WEB TV: ANGELINA MANGO VINCITRICE

Dopo essere rimasta ferma ai box nella seconda e nella terza serata, la giuria di Stampa Tv e Web è tornata a votare in occasione della serata delle cover di venerdì del Festival di Sanremo 2024, durante la quale la classifica è stata composta con la media dei voti espressi dalle Radio e dal pubblico da casa. Il parere in questo caso è stato concorde con quello degli esperti radiofonici. Entrambe le giurie hanno messo al primo posto Angelina Mango, con dietro Annalisa. Le altre posizioni della top five erano leggermente diverse. Per i giornalisti, in ordine, Santi Francesi, Alfa e Diodato. Per i radiofonici, invece, Alfa, Mahmood e Santi Francesi. A vincere, tuttavia, è stato Geolier, votato dal pubblico, che invece nelle altre due classifiche era rispettivamente ventottesimo e ventiseiesimo.

SOTTO A CHI TOCCA/ Sanremo 2024: Angelina Mango 10, Amadeus vince nel Festival visto da tutti. Sulla qualità…

Nell’ultima serata della kermesse la Stampa Tv e Web ha potuto dare il proprio parere soltanto per decretare l’ordine della top five, dato che nella prima sessione, quella che ha stabilito l’ordine dalla trentesima alla sesta posizione, è stato chiamato in causa solo il pubblico. È per questo motivo che i giornalisti non hanno potuto inserire ai piani alti Loredana Bertè, che ha chiuso al settimo posto ma si è aggiudicata il Premio della Critica. La scelta per la vittoria è dunque ricaduta su Angelina Mango. In ordine, dietro, Annalisa, Ghali, Geolier e Irama. Le preferenze del pubblico però hanno fatto sì che l’artista partenopeo salisse al secondo posto nella classifica finale, facendo slittare il rapper fuori dal podio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA