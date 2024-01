Sanremo 2024: il debutto di Angelina Mango ha un doppio ruolo / Il traguardo dell’ex Amici

Sanremo 2024, l’ex Amici 22 Angelina Mango si prepara al debutto festivaliero

Si avvicina il via al Festival della Canzone italiana prossimo all’edizione di Sanremo 2024 di febbraio, con Angelina Mango che si prepara al debutto festivaliero in un duplice ruolo. Il fenomeno pop uscente, tra i talenti nel circuito canto di Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango, é infatti promossa all’upgrade della partecipazione alla gara dei Big per il titolo della Canzone italiana, al debutto festivaliero per l’edizione di Sanremo 2024, non solo come cantante e interprete, ma anche nel ruolo di autrice. La canzone che le vale la promozione all’upgrade di concorrente alla gara Big del Festival per la scelta artistica della Commissione di Sanremo 2024 facente capo ad Amadeus vanta oltre che! l’interpretazione dell’ex Amici 22 anche la penna, secondo lo spoiler last minute che circola nel web.

La figlia d’arte dell’ex lead voice dei Matia Bazar, Laura Valente e il compianto cantautore Pino Mango, stando alle prime curiosità attenzionate dagli internauti beninformati più o meno nip e nip su Sanremo 2024, vanterebbe infatti anche i crediti come autore insieme ad altre firme della sua canzone sanremese, dal titolo “La noia”. I co-autori che trapelano sono la cantautrice Madame e il producer Dardust..

Angelina Mango outsider di Amici a Sanremo, come LDA?

Insomma, qualora fosse data per confermata l’indiscrezione in circolo, lanciata via Instagram dai blog Angelinaspace e il profilo ufficiale Madame in un post, questa si rileverebbe la notizia di un traguardo importante nel doppio ruolo festivaliero a Sanremo 2024, per Angelina Mango. Il che farebbe sì che la figlia d’arte sia candidata al titolo spettato a Sanremo 2023 all’altro figlio d’arte, Luca D’Alessio in arte LDA, che alla scorsa edizione del Festival della Canzone partecipava con il brano sanremese Se poi domani, canzone certificata disco d’oro negli scorsi 12 mesi del 2023.

Insomma, così come accaduto al figlio di Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato, Angelina Mango potrebbe rivelarsi la nuova leva musicale uscente e rivelazione di Amici, in un doppio ruolo inedito. Intanto, LDA si impone come il protagonista indiscusso del Capodanno 2024 in musica made in Napoli.













