Sanremo 2024, Il volo e Geolier tra i primi 3 concorrenti Big ufficiali/ Lo spoiler bomba!

Sanremo 2024, le anticipazioni TV e streaming vedono Il volo e Geolier tra i papabili Big

Il Volo e Geolier sono tra i primi tre concorrenti Big ufficializzati nella gara del Festival di Sanremo 2024. O almeno questa é la grande anticipazione TV e streaming che rilascia online una fonte nota tra i blogger più influenti a mezzo social. Si tratta, nel dettaglio, di Davide Maggio, le cui anticipazioni si rivelano spesso essere fondate e veritiere, tra le prime indiscrezioni che si anticipano sugli eventi televisivi della portata del Festival di Sanremo 2024, all’orizzonte. Insomma, la fonte che può dirsi affidabile anticiperebbe altri due nomi tra i papabili concorrenti Big che il direttore artistico e conduttore del Festival, Amadeus, ha in cantiere, da annunciare nell’edizione speciale delle ore 13:00 del Tg1, il 3 dicembre 2023 prossimo.

Sanremo 2024, Amadeus: "Finirà tardissimo..."/ Lo spoiler fa mormorare il web

Oltre allo spoiler di Angelina Mango, il doppio ruolo di Marco Mengoni e…

Il volo e Geolier, che in tutto sono quattro cantanti per la quota blu, si aggiungono così al primo concorrente ufficializzato dalla stessa fonte web, per la quota rosa tra i Big sanremesi, ossia l’ex concorrente e seconda classificata ad Amici 22, Angelina Mango.

Sanremo 2024, Amadeus: "Nessun super-ospite italiano, al Festival..."/ Tutto lo spoiler

Tra le altre anticipazioni TV e streaming di Sanremo 2024, inoltre, in occasione della Milano Music Week Amadeus fa sapere che il Festival sia destinato a durare fino a notte fonda, nella messa in onda tra il 6 al 10 febbraio 2024. E non solo.

Tra le special guest festivaliere é previsto un duplice ruolo inedito per il vincitore del Festival di Sanremo 2023, Marco Mengoni. Ossia, il cantante ex XFactor é chiamato ai ruoli di ospite co-conduttore della prima serata festivaliera e performer di una esibizione che si preannuncia spettacolare, nel mezzo dei preparativi per la kermesse per il titolo della Canzone italiana.

Paola e Chiara conduttrici del PrimaFestival 2024/ Con loro due inviati speciali: ecco chi sono

Ma non é tutto. Tra le altre anticipazioni, si impongono le voci che vedrebbero in lizza per il posto di concorrente Big a Sanremo 2024, altri importanti nomi nella storia della musica made in Italy. Tra i Big para-ufficiali, quindi, si annoverano Alessandra Amoroso, Tedua, Alfa, Patty Pravo, Gianna Nannini. E ancora, Negramaro, i Jalisse, Mahmood, Carmen Consoli, Max Gazzè, e Fiorella Mannoia. Inoltre, l’influencer Deianira Marzano condivide via social la segnalazione di un utente, secondo la ormai ex consorte di Francesco Totti, reduce dal rilascio del docu-film Unica, Ilary Blasi, potrebbe co-condurre una serata festivaliera di Sanremo 2024.

© RIPRODUZIONE RISERVATA