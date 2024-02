Sanremo 2024, incidente davanti al Palafiori/ Operaio caduto da scala durante montaggio ledwall

Questa mattina si è verificata un incidente in quel di Sanremo, non troppo distante dal Palafiori, spazio congressuale ed espositivo che si trova presso la nota città che ospita il festival della canzone. Secondo quanto emerso, così come riportato dall’agenzia Adnkronos attraverso il proprio sito web, sarebbe rimasto coinvolto un giovane operaio mentre stava montando il ledwall, lo schermo led, situato fra il Palafiori e Piazza Colombo, location quest’ultima che questa sera ospiterà l’esibizione di Arisa, grande ospite della quarta puntata del Festival di Sanremo 2024. Nel corso dell’operazione sembra che il ragazzo sia caduto dalla scala, rimanendo poi a terra ferito.

Le immagini pubblicate su vari siti web in queste ore mostrano l’intervento del personale del 118 che soccorre il giovane operaio con la barella, dove lo stesso è stato immobilizzato e poi fatto salire sul mezzo di soccorso, quindi portato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Secondo quanto si evince sembra che l’operazione del montaggio del ledwall sia stata effettuata per via dell’arrivo di una forte perturbazione che interesserà tutto il nord Italia in queste ore, e che giunge dopo un periodo decisamente mite.

SANREMO, INCIDENTE DAVANTI AL PALAFIORI: IL MONTAGGIO PER VIA DEL MALTEMPO

Si parla di piogge ma anche vento forte, e le precipitazioni dovrebbero proseguire fino a domani, di conseguenza si è optato per una misura precauzionale di modo da garantire sicurezze a strutture e persone presenti, così come riferito da Occchioche.

Non è ben chiaro da quanti metri di altezza sia caduto il giovane operaio, fatto sta che una volta a terra non riusciva più a rialzarsi, di conseguenza è stato necessario l’intervento del personale del 118. Secondo quanto emerso il ragazzo si chiamerebbe N.S., queste le iniziali diramate, ed inoltre avrebbe un’età compresa fra i 35 e i 40 anni. L’intervento del personale sanitario è stato tempestivo, si attendono aggiornamenti nel corso della giornata.

