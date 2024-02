Sanremo 2024, la finale trasmessa dalla tv pubblica in Ucraina/ Marinella Soldi: “Per portare leggerezza”

La finale del Festival di Sanremo 2024 sarà trasmessa in diretta dalla tv pubblica in Ucraina “per portare leggerezza” nel Paese colpito dalla guerra. Ad annunciarlo è stata la presidente della Rai Marinella Soldi nel corso della conferenza stampa odierna, sottolineando la volontà di stare vicini alla popolazione di Kiev “in uno dei momenti più bui e più difficili” della storia.. La visione sarà completamente gratuita per coloro che vorranno seguire la kermesse di musica italiana a distanza.

È un modo in più per farlo diventare il Festival di tutti. “Sanremo unisce aspetti che all’apparenza potrebbero sembrare opposti. Unisce le generazioni: piace ai nonni e ai nipoti perché sia i più grandi che i giovanissimi trovano a Sanremo la musica che ascoltano davvero. Il Festival è servizio pubblico, ma ha anche grande valore per le aziende che in Sanremo investono. Sanremo unisce anche la tradizione e il futuro della Rai: il legame che si crea a Sanremo dobbiamo mantenerlo e coltivarlo, per costruire con tutti i nostri utenti la Rai del futuro. Infine, Sanremo è la gara per eccellenza della canzone italiana, ma ci unisce anche all’Europa con Eurovision”, ha aggiunto Marinella Soldi.

Sanremo 2024, la finale trasmessa dalla tv pubblica in Ucraina: ma non solo

Il vincitore della competizione canora, da regolamento, approderà infatti proprio all’Eurovision. È anche per questo motivo che essa è molto seguita in Europa. L’Ucraina a tal proposito non sarà l’unico Paese che potrà assistere in televisione alla finale del Festival di Sanremo. Tutte le puntate saranno in onda in diretta sulle tv pubbliche di Albania, Moldavia, Montenegro e Romania e in differita in Canada e in Quebec. In Spagna invece la visione sarà limitata come per Kiev alla serata conclusiva. ”È un evento che unisce mondi diversi, ha anche un impatto importante sulla nostra società”.

Quest’anno inoltre in sala stampa sono tornati i giornalisti stranieri, dopo lo stop di tre anni relativo alla pandemia di Covid. Oltre alle emittenti di servizio pubblico di tutto il mondo, ci sono anche altri prestigiosi media europei, come Le Monde e Die Zeit, e Sudamericani, nonché i reporter della Georgia.











