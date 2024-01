Sanremo 2024, la gara cover divide il web/ Svelate le canzoni scelte dai Big: le reazioni

Sanremo 2024, svelati i duetti della gara cover

Manca sempre meno al via al Festival di Sanremo 2024, in onda sulle reti Rai a febbraio 2024, e intanto i Big ammessi in gara fanno discutete per la scelta maturata sui brani da proporre nella gara della gara, tra le cover.

Nelle ore segnate dallo spoiler festivaliero sui duetti dei cantanti ammessi alla gara tra i 30 Big in collaborazione con gli ospiti scelti da quest’ultimi nella proposta di un pezzo cult della musica, italiana o internazionale e in chiave di rivisitazione personale made in Italy, l’attesa serata della gara cover di Sanremo 2024 registra un tripudio di interazioni social. Imponendosi come un hashtag e thread di accesa discussione sui social, quella della gara cover si preannuncia, infatti, essere la migliore serata festivaliera di Sanremo 2024. L’evento in onda sulle reti TV e streaming Rai, dal 6 al 10 febbraio 2024.

Sanremo 2024, Lorella Cuccarini: "Niente monologo...non se ne può più"/ La svolta dell'icona di Amici

Quella del 9 febbraio 2024 é la preannunciata gara nella gara di Sanremo 2024, con la Battle tra le proposte in chiave di cover dei Big in duetto con ospiti invitati al contest principale del Festival, aperto al titolo di “canzone italiana”.

I Duetti annunciati dal Direttore artistico del Festival Di Sanremo, Amadeus, sono in tutto 30:

-Alessandra Amoroso con Boomdabash, Medley;

-Alfa con Roberto Vecchioni, “Sogna, ragazzo, sogna”;

-Angelina Mango duetta con Il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma, “La rondine”;

-Annalisa con La Rappresentante di lista e il coro Artemia, “Sweet Dreams (Are made of this)”;

-BigMama unisce le forze con Gaia, La Niña e Sissi, “Lady Marmalade”;

-Bnkr44si esibisce con Pino D’Angiò, “Ma quale idea”;

-Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino, “Il cerchio della vita”;

-Dargen D’Amico crea un sodalizio con BabelNova Orchestra, Omaggio a Ennio Morricone: “Modigliani” sulle note di The Crisis;

-Diodato con Jack Savoretti, “Amore che vieni, amore che vai”;

-Emma con Bresh, Medley di Tiziano Ferro

-Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani “Che sia benedetta”/”Occidentali’s Karma”;

-Fred De Palma con Eiffel 65, Medley dei più grandi successi degli Eiffel 65;

-Gazzelle con Fulminacci, “Notte prima degli esami”;

-Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio, Medley dal titolo “Strade”;

-Ghali con Ratchopper, Medley dal titolo “Italiano vero”;

-Il Tre con Fabrizio Moro, Medley dei più grandi successi di Fabrizio Moro;

-Il volo con Stef Burns, “Who Wants to Live Forever”;

-Irama con Riccardo Cocciante, “Quando finisce un amore”;

-La Sad con Donatella Rettore, “Lamette”;

-Loredana Bertè con Venerus, “Ragazzo mio”;

-Mahmood con I Tenores di Bitti, “Come è profondo il mare”;

-Maninni con Ermal Meta, “Non mi avete fatto niente”;

-Mr.Rain con Gemelli Diversi, “Mary”;

-Negramaro con Malika Aya ne, “La canzone del sole”;

-Francesco Renga e Nek, un Medley delle loro hit;

-Ricchi e Poveri con Paola & Chiara, Medley di “Sarà perché ti amo”/Mamma Maria”;

-Rose Villain con Gianna Nannini, Medley

-Sangiovanni con Aitana, Medley di “Farfalle” e “Mariposa”;

Santi Francesi con Skin, “Hallelujah”;

-The Kolors con Umberto Tozzi, Medley dei più grandi successi di Umberto Tozzi.

Duetti e cover Sanremo 2024: quali sono?/ I cantanti sul palco e le canzoni scelte: da Cocciante a Moro

La scelta dei duetti di Sanremo 2024 divide il web

Le accoppiate festivaliere, com’era prevedibile che accadesse, sono già molto discusse via social. E tra queste, particolarmente attesa si preannuncia essere, tra le annesse interazioni social, il tributo dell’ex Amici Angelina Mango dedicato al compianto papà poeta, Pino Mango.

“Angelina che canta suo padre e sono

LACRIME INFINITE”, scrive tra i commenti social sullo spoiler di Sanremo 2024 , che concerne la pupilla di Lorella Cuccarini, un’opinione online. Poi, si legge ancora tra i messaggi degli utenti più aggreganti su Sanremo 2024: “Renga e Nek non dovrebbero gareggiare senza un ospite. Non è oggettivamente corretto nei confronti degli artisti”; “Annalisa e LRDL un sogno che non sapevo di avere”.

Sanremo 2024, Luca Jurman affonda Angelina Mango/ "Ma come fa l'IA a proclamarla vincitore?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA