Sanremo 2024: LDA ospite nella gara cover/ Gli indizi social non sfuggono

Sanremo 2024, LDA interviene nelle scommesse del “Fanta-Amici” sui papabili Big

LDA, al di là della nomea di “grande assente” al Festival della Canzone potrebbe rivelarsi la special guest inaspettata tra le cover di Sanremo 2024. Mentre si avvicina il via alla gara nella gara della Canzone, con il primo contest sanremese di Sanremo Giovani atteso per il 19 dicembre 2023 per la decretazione di 3 giovani tra i Big del Festival, in un intervento di scommesse e curiosità nello special “Fanta-Amici” avviato su Twitch l’ex Amici 21 e figlio terzogenito di Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato tocca sibillino i temi caldi di Amici 23 e Sanremo 2024. Ma non solo.

La polemica web vede i fan contestare la sua assenza dal totonomi online dei papabili Big di Sanremo 2024 e gli ospiti previsti nel calendario del talent show in corso Amici 23 e LDA si racconta anticipando di avere in cantiere un nuovo album per l’anno alle porte, 2024. E non é tutto Sono previste delle collaborazioni e tra queste il “Justin Bieber italiano” che esordiva in musica al debutto TV ad Amici 21, per poi affermarsi come il più giovane Big al debutto sanremese di Sanremo 2023, non escluderebbe delle personalità musicali come lui ex Amici tra i papabili neo Big di Sanremo 2024. Nello specifico nella live rivelatrice Luca D’Alessio in arte LDA fa in primis il nome di Elodie. E quando gli fanno notare che potrebbe fare coppia in musica con l’altra ex Amici come la prima possibile Big, Angelina Mango di Amici 22, lui si dice entusiasta dell’idea. A LDA piace tutto ciò che ha ad oggi sfornato un formato musica la figlia d’arte di Laura Valente (diventata maestra ad Amici 23) e Pino Mango, seppur con condividendo con lei la scelta di marcare il cognome del padre d’arte nel nome d’arte. Le due cantanti sono tra i papabili Big di Sanremo, menzionati da LDA, con Aka7even che per l’ex Amici 21 può ormai dirsi un fratello oltre che cognato viste le rispettive fidanzate gemelle influencer Miriam e Francesca Galluccio. Nella live, poi LDA traccia non troppo velatamente un pronostico sulla finale di Amici 23 in corso, menzionando le preferenze di Petit e Lil Jolie tra i concorrenti al talent show a cui lui si sente grato per averlo trasformato da ragazzo e talento grezzo ad un artista adulto. E mentre il suo sogno resta quello di portare l’RNB nel segno del pop global dell’idolo Justin Bieber, alla #1 in classifica in Italia, LDA si impone tra le quote per la partecipazione alla serata delle cover di Sanremo 2924, come ospite in duetto con una tra le possibili proposte Big.

Menziona, oltre le ex Amici e il cognato tra gli altri papabili grandi concorrenti di Sanremo 2024, Alex Wyse contro cui presentava delle barre in canzone scritte su un mendicante ad Amici 21, poi il rivale di Aka7even ad Amici 20 Tancredi cui stima il singolo Las Vegas e che come Alex ora concorre a Sanremo Giovani per il posto di Big al Festival della Canzone. Insomma, LDA, con le mention dei papabili Big, potrebbe così anticipare una sua ospitata alla gara nella gara del Festival, quelle dei duetti e le cover, occasione in cui potrebbe rivelarsi il super ospite in sodalizio con un grande Big. E tra i papabili grandi concorrenti festivalieri nel totonomi web in circolo, poi, LDA curiosamente menziona anche Geolier tra gli artisti nelle preferenze musicali che non escluderebbe dalle future collab.

LDA ha in serbo delle novità

E le sorprese non finiscono qui. “Ho un pezzo metà italiano e metà napoletano, nel cellulare…proprio bello… mi piace”, anticipa quindi l’idea di un nuovo brano in cantiere LDA, che fa così tremare il successo di Angelina Mango , “Che t’o dico a fà “. Insomma Ancor prima del via Sanremo 2024 fa già parlare di sé, complice il Q&A social di LDA: in una recente intervista a imusicfun, l’ex Amici 21 ammetteva di non volersi candidare alla gara dei Big di Sanremo 2024, per il secondo anno consecutivo dopo l’esordio festivaliero al titolo di Big più giovane del Festival di Sanremo 2023. Ma non si esclude la sua partecipazione alla serata delle cover sanremesi dedicata alla storia della Canzone Italiana











