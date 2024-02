Sanremo 2024, Leandro De Amicis: “Quando mangio? Sempre dopo il Festival”/ “Preferito dell’orchestra…”

Il maestro Leonardo De Amicis, direttore dell’orchestra del Festival di Sanremo 2024, è stato intervistato questa mattina dal programma di Rai Uno, Uno Mattina in Famiglia, per l’occasione dedicato interamente alla kermesse musicale. In diretta dall’Ariston Leonardo De Amicis è stato incalzato su quale sia l’artista più apprezzato dallo stesso e dalla sua orchestra, fra i 30 in gara, ma il maestro non si è sbilanciato: “L’artista più apprezzato? Ricordiamo che l’orchestra vota, c’è un premio per la migliore composizione che verrà assegnato questa sera”.

Quindi ha aggiunto: “Diciamo che il musicista apprezza le cose musicalmente scritte bene con un senso musicale molto corretto, per cui la votazione andrà in quella direzione”. Su come si svolgono le prove durante il giorno in vista poi del serale, Leandro De Amicis ha spiegato: “Le prove con l’orchestra dei cantanti sono dei rituali, il cantante si gioca il tutto per tutto, la cosa straordinaria sono queste moltitudini di persone che arrivano in studio: c’è il cantante, ma anche il direttore, il look maker, il produttore… l’Ariston viene riempito da queste compagini straordinarie di persone, quindi c’è un via vai di cantanti”.

SANREMO 2024, LEANDRO DE AMICIS: “LE PROVE CON I CANTANTI…”

E ancora: “La prova poi si basa sulla concentrazione e sul risparmio del tempo, il tempo è poco e in quel mentre c’è molta concentrazione”, anche tenendo conto dei moltissimi cantanti in gara.

Ma quando mangiano i componenti dell’orchestra? Leandro De Amicis confessa che alcuni della “band” mangiano durante le pause pubblicitarie, ma lui preferisce rispettare il suo rituale: “Io mangio sempre dopo l’Ariston, da sempre, andiamo a da fare il “defaticante” – ironizza – stanotte abbiamo mangiato attorno alle 3 e 3 e mezzo, è quasi un rituale”, quindi si è congedato dalle telecamere di Rai Uno dicendo: “Adesso andiamo a cercare un ristorante perchè ci è venuta fame”. Una cena quindi che fa quasi da colazione tenendo conto che il Festival finisce sempre attorno alle ore 2:00.

