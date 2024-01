Sanremo 2024, Lorella Cuccarini: “Niente monologo…non se ne può più”/ La svolta dell’icona di Amici

Lorella Cuccarini, da Amici a Sanremo: quando il cambio del palco é un trucco semplice

Da icona di Amici di Maria De Filippi e preannunciata trionfatrice ad Amici 23 con Mida, Lorella Cuccarini si prepara per la tanto attesa svolta “en rose” di Sanremo 2024. Ebbene sí. “La più amata dagli italiani“, oltre a sfornare fenomeni pop da almeno due edizioni contigue del talent show TV Mediaset di Amici, basti pensare al successo di Angelina Mango e Mida (ex allieva ad Amici 22 uscente che con dischi d’oro e platino é prossima alla gara di Sanremo 2024 e l’allievo in corsa con all’attivo un disco d’oro appena conseguito ad Amici 23) é prossima al ritorno sulle reti TV e streaming competitor, Rai.

Duetti e cover Sanremo 2024: quali sono?/ I cantanti sul palco e le canzoni scelte: da Cocciante a Moro

É il Festival di Sanremo, giunto alla sua 74esima edizione di Sanremo 2024, a chiamarla ancora una volta, nel ruolo di co-conduttrice al fianco di Amadeus, dandole incarico di tenere testa al numero uno al timone della gara tra i 30 Big e con in palio il titolo di “canzone italiana”.

Il suo posto di insegnante di canto ad Amici 23 non sarebbe, per ora, così messo discussione e il ritorno festivaliero in casa Rai non deve destare allarmismi, rispetto all’idea di una possibile uscita di scena dalle reti Mediaset, nell’imminente, per Lorella Cuccarini.

Sanremo 2024, Luca Jurman affonda Angelina Mango/ "Ma come fa l'IA a proclamarla vincitore?"

E la sua apparizione festivaliera non avrebbe in scaletta, per la set-list di Sanremo 2024, prevista l’esecuzione di un monologo, come per consuetudine ormai accade a chi sia chiamato alla conduzione festivaliera, seppur per una sola serata di Sanremo. Da Lorella Cuccarini c’é da aspettarsi un numero da One woman show. Una performance da vera leonessa del palco che magari vedrebbe Amadeus fare un passo indietro in favore alla primadonna, “la più amata dagli italiani”, cedendo a Lorella Cuccarini il timone per la conduzione del Festival, a cominciare dall’edizione di Sanremo 2025.

Scenografia Festival di Sanremo 2024/ “Preso spunto dall’orchidea, Amadeus ha voluto due scale laterali”

Nessun monologo, per la co-conduttrice di Sanremo 2024

“NIENTE DISCORSETTO SUL PALCO- le dà anzitempo, così, voce l’anticipazione di Sanremo 2024, Dagospia-.NON SE NE PUÒ PIÙ. PARLIAMO, OGNUNO, CON IL NOSTRO MESTIERE – “LA PIU’ AMATA DAGLI ITALIANI? -parla Lorella Cuccarini in carne ed ossa, con estrema modestia. IO A QUELLO SLOGAN NON HO MAI CREDUTO. SE C’È DA SPACCARE, IO RESTO UNA NUMERO UNO, SONO LA CUCCARINI. UNA POPOLARITÀ COME LA MIA TE LA DEVI MERITARE…” .

Lorella Cuccarini é la performer nel segno del pop, per antonomasia, icona di talento, stile, staging, non solo bellezza. Chiaramente la possibile conduzione di Sanremo per lei potrebbe prevedere una sua uscita di scena, in futuro, dalle reti Mediaset e da Amici.

Il retroscena dell’ingaggio nel cast di Sanremo 2024

E l’assaggio al Festival dalla conduzione en rose, dopo i fortunati eventi musicali degli ultimi anni pluripremiati con dischi d’oro e di platino per le canzoni delle gare Big, di Amadeus, potrebbe esserci proprio con l’ospitata di Lorella Cuccarini al Teatro Ariston, attesa all’orizzonte. Con la performance di una svolta al femminile nella storia dello spettacolo sanremese: “È in missione per conto di un’idea di spettacolo che unisca un Paese che l’ha vista come “la più amata. Una serata da conduttrice, come con Pippo Baudo, suo pigmalione, 31 anni fa”, attenziona inoltre il portale web di informazione, che dedica lo spoiler di Sanremo 2024 alla più amata dagli italiani.

Tuttavia, l’esperta dello spettacolo, la sola ed unica insegnante che ad Amici possa vestire i panni di insegnante di ballo e insegnante di canto, mantiene un low profile sull’evento che rappresenta il suo ruolo Sanremese. Come se questo non le fosse dovuto, quando una entertainer del calibro di Lorella Cuccarini meriterebbe la conduzione plenaria del Festival.

«Non è proprio così, dai. Non ci sono cose dovute nella vita. Ci sono invece sorprese come la chiamata di Amadeus all’ora di cena. Solo che io e la mia famiglia quando mangiamo teniamo i cellulari in un’altra stanza. Alle 22.30 ho richiamato e lui già dormiva… -fa sapere con umiltà la più amata dagli italiani, svelando dunque il retroscena dell’ingaggio di Sanremo 2024-. Poi la mattina alle 7.30 del giorno dopo mi fa questa manifestazione di affetto. E che gli dico no? Però ero incredula […] Comunque io gli ho detto: ma come t’è venuta, Ama? -conclude l’iconica Lorella Cuccarini -.E lui mi fa: per il mio ultimo festival, almeno per ora, voglio una grande festa con gli amici. […]».













© RIPRODUZIONE RISERVATA