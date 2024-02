Sanremo 2024, Mahmood e Geolier sorprendono in Top50 Global/ La classifica mondiale Spotify

Sanremo 2024, Mahmood e Geolier debuttano sulla piattaforma di streaming Spotify Global

Mahmood e Geolier sono le tendenze del Festival della canzone Italiana giunto all’edizione di Sanremo 2024 nel mondo, di influenza su Spotify Global. É quanto si profila sulla piattaforma online di streaming, Spotify Global, nella sezione Top50 Global, la playlist che accoglie le 50 canzoni dal più alto volume di ascolti in riproduzione nel mondo.

Tra le 30 proposte di cantanti e canzoni Big in corsa all’ormai concluso Festival della canzone italiana, Geolier e Mahmood sono i soli due artisti con i singoli sanremesi “I’ p’ me, tu p’ te” e “Tuta Gold”, a posizionarsi nella ambita Top50 Global di incidenza mondiale per ciò che concerne l’industria musicale.

Angelina Mango non riesce ad imporsi nella Top50 Global sulla piattaforma di streaming Spotify mondiale

Nella stessa classifica, dove invece non riesce a collocarsi Angelina Mango, la vincitrice del Festival attesa al ruolo di rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song contest 2024 in Svezia per la decretazione della canzone europea nel mondo, Geolier e Mahmood salgono ancora. I due cantanti si impongono rispettivamente alle posizioni #36 e #44 con i rispettivi singoli lanciati a Sanremo 2024, “Tuta Gold” e “I’ p’ me, tu p’ te”.

Un dettaglio importante, dopo il primo picco di Sanremo 2024 conseguito su Spotify Global in Top50 e alla #47 da Geolier, che vede i fandom dei due artisti di Sanremo 2024 di influenza global, Mahmood e il rapper campano, attenzionare via social che i beniamini siano più idonei al ruolo di rappresentanza dell’Italia all’Eurofestival al posto di Angelina Mango. E il particolare in questione, intanto, infiamma la polemica corrente sollevata dagli utenti nel web e sul conto della vincitrice dell’evento. Chiaramente, le posizioni nella Top50 Global possono sempre variare e vedere, anche in vista del via all’Eurovision, Angelina Mango imporsi tra le tendenze mondiali della musica, con il brano sanremese decretato al titolo di “canzone italiana” alla 74a edizione del Festival di Sanremo, il singolo “La noia”.

