Sanremo 2024: Mahmood, Geolier, Annalisa e Mango debuttano in Top200 Global/ Il traguardo Spotify nel mondo!

Al via la guerra degli stream, tra Mahmood, Geolier, Annalisa, Angelina oltre Sanremo 2024: la classifica Spotify Global

Mahmood, Geolier, Annalisa e Angelina Mango debuttano nella Top200, la classifica di Spotify Global, superando i confini del successo di Sanremo 2024. Nelle ore che precedono la serata finale della gara aperta per il titolo di “Canzone italiana” a Sanremo 2024, tra le 30 proposte sanremesi in corsa di cantanti e le rispettive canzoni, Mahmood, Geolier, Annalisa e Angelina Mango fanno la differenza imponendosi come i pezzi dal più alto volume di ascolti in streaming sulla piattaforma adibita agli stream nel mondo, Spotify Global.

Sanremo 2024, Geolier: "É stata l'esibizione più brutta..."/ La reazione ai fischi sul medley "Strade"

All’indomani della quarta serata festivaliera -la gara cover nel segno del trionfo di Geolier con il Medley Strade insieme a Gué, Luchè e Gigi D’Alessio a Sanremo 2024, Mahmood, il rapper secondino, Annalisa e l’altra ex Amici Angelina sono i soli Big sanremesi in tendenza nella Top200, via Spotify Global.

Geolier: "Vincere Sanremo 2024? Non faccio calcoli"/ Il mio obiettivo è..."

Mahmood con Tuta Gold é alla posizione #41 (nuovo picco di Sanremo nel mondo, dopo quello secondino di Geolier) e Geolier con “I’ p’ me, tu p’ te” é alla #51, nella Top-list dei 60 pezzi più ascoltati nella piattaforma Spotify di risonanza mondiale, per i dati a prima firma Il sussidiario.net aggiornati al 10 febbraio 2024. In Top100 su Top200 Global, Annalisa scende alla #82, con “Sinceramente”. Angelina Mango é alla #105 con “La noia”.

Il traguardo di Mahmood, Geolier, Annalisa e Angelina Mango su Spotify nel mondo: il debutto nella Top 200 Global

Oltre a competere in termini di stream sulla piattaforma di Spotify Italia, per un posto nella Top50, Mahmood , Geolier , Annalisa e Angelina Mango debuttano e persistono nella settimana di Sanremo 2024, quindi, nella Top200 su Spotify Global, la classifica che accoglie le 200 canzoni che registrano il più alto volume di ascolti in riproduzione. Un dato importante del fenomeno di influenza internazionale che ora esercita Sanremo 2024 nel mondo, su Spotify, che trova la sua massima espressione negli artisti Big in corsa al Festival della canzone italiana, Mahmood, Geolier, Annalisa e Angelina Mango.

DUETTO GEOLIER CON GUE', LUCHE' E GIGI D'ALESSIO, COVER/ Trionfo di Napoli all'Ariston ma il web è diviso

Geolier, con la sua “I’ p’ me, tu p’ te” papabile competitor rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest, risultata tra i traguardi al vertice #1 tra le tendenze per la musica su YouTube e #1 tra le canzoni dal più alto numero di stream in Top50 Italia su Spotify Italy, registra nella settimana del Festival il primo picco dei brani di Sanremo 2024 alla #47, nella Top100 su Spotify Global (classifica Spotify mondiale)!

“I p' me, tu p' te” di #Geolier debutta alla #47 nella classifica giornaliera di Spotify Global con 2.251.402 stream validi (@Spotify). #Sanremo2024 pic.twitter.com/X2L5R59zh3 — IT Parade (@itparade_) February 8, 2024

#Sanremo2024– Come canta #Geolier in #Ipmetupte… "Agg' sprecat' tiemp a parlà". Oltre le critiche degli haters, il Big di Napoli é ora #1 nella #Top50Italia di #SpotifyItalia. Un dato incontestabile sul gradimento dell'orecchio pubblico. pic.twitter.com/aQ0xBwLrFG — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) February 10, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA