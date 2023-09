Sanremo 2024: Marracash tra i big in gara?/ Amadeus tenta il colpaccio: il retroscena

Sanremo 2024: chi sono i cantanti in gara?

Al Festival di Sanremo 2024 mancano ancora diversi mesi, ma Amadeus sta già lavorando per scegliere le canzoni da portare in gara al Teatro Ariston. Il prossimo sarà il quinto ed ultimo Festival di Amadeus che vorrebbe chiudere con il botto regalando al pubblico una kermesse ricca di ospiti nazionali e internazionali, ma anche con tanti big in gara. Nei precedenti Festival, Amadeus è riuscito sempre a portare sul palco del Teatro Ariston nomi importanti come Marco Mengoni, Giorgia, Gianni Morandi, Massimo Ranieri solo per citarne qualcuno, ma anche giovani che sono diventati famosissimi come i Maneskin, ormai alla conquista del mondo, ma anche Tananai, Lazza, Mr Rain e così via.

Anche per il suo ultimo Festival, dunque, Amadeus vorrebbe stupire il pubblico portando all’Ariston i grandi nomi della musica italiana che non hanno mai partecipato a Sanremo, ma anche giovani promettenti. Tra i big, stando ad un’indiscrezione riportata da Chi, potrebbe spuntare anche uno dei rapper più apprezzati da pubblico e critica.

Amadeus tenta Marracash?

Marracash rappresenta un nome importantissimo del rap italiano e, portandolo sul palco del Festival di Sanremo 2024, Amadeus farebbe un vero colpaccio. Il conduttore, così, proverà a convincerlo? Stando ad un’indiscrezione riportata dalla rubrica “Chicche di gossip” del settimanale Chi, pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 27 settembre, Amadeus avrebbe già cominciato la sua opera di convincimento.

“Che cosa ci faceva Amadeus dietro le quinte del megaevento Maragheddon, organizzato dal rapper Marracash che ha riunito i più grandi rapper italiani? Dopo aver portato a casa il colpo Geolier che è amatissimo dai giovani, amadeus ha messo gli occhi su Paky, altro rapper della Generazione Z”. Amadeus, dunque, starebbe puntando sui giovani del rap italiano, ma sicuramente Marracash sarebbe graditissimo anche come ospite.

