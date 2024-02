Sanremo 2024, perché ha vinto Angelina Mango e Geolier secondo? Polemiche sulle votazioni/ Cos’è successo

Angelina Mango come ha fatto a vincere Sanremo 2024? Risultati Televoto, Sala Stampa e Radio

È Angelina Mango con La Noia la vincitrice del Festival di Sanremo 2024, seguita al secondo posto da Geolier con I p’me tu p’te, Annalisa con Sinceramente, Ghali con Casa Mia ed Irama con Tu no. Le previsioni della vigilia non sono state disattese, sul trionfo si era ipotizzato un testa a testa tra Geolier ed Angelina Mango e così è stato. Ma perché Angelina Mango ha vinto? Con quali percentuali si è aggiudicata la vittoria?

Andando nel dettaglio, nella classifica dei voti totali Angelina Mango ha vinto con il 40.3% , seguita da Geolier (Emanuele Palumbo) con il 25.2% ed Annalisa con il 17.1. Al quarto e quinto posto seguono Ghali con il 10.5% e Irama con il 6.9%. Guardando però ai voti delle singole classifiche, nel televoto a cinque però Geolier ha ottenuto il 60% di voti, numeri impressionanti se si considera che Angelina Mango ha ottenuto solo il 16.1%, seguita da Ghali con l’8.3%, da Annalisa con 8% e da Irama con il 7.5%. A sparigliare tutto, però, ci ha pensato la Sala Stampa che ha votato compatta Angelina Mango, i giornalisti, infatti potevano esprimere una sola preferenza tra i cinque artisti.

Geolier, polemiche dei fan sulla vittoria di Angelina Mango a Sanremo 2024

La classifica definitiva del Festival di Sanremo 2024 che vede vincitrice Angelina Mango nonostante al televoto abbia stravinto Geolier ha scatenato e sta continuando a scatenare polemiche tra i fan del rapper napoletano. Quest’ultimo, tra l’altro, a sua volta aveva trionfato con polemiche nella serata delle Cover del venerdì sera quando si è aggiudicato il 1° posto con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio. Durante la proclamazione della sua vittoria e la sua esibizione era stato fischiato ed alcuni spettatori in platea aveva lasciato il teatro Ariston anzitempo. Lo stesso artista il giorno dopo ha rivelato che è stata una delle esibizione più brutte delle sua carriera.

Nella serata finale, quindi, per evitare che il rapper potesse vincere la kermesse la Sala Stampa ha votato compatta Angelina Mango e per questo motivo ha vinto. Tutto ciò ha scatenato aspre polemiche tra i fan di Geolier. Insomma, secondo alcuni è un comportamento scorretto, secondo altri è lecito esercizio del diritto di voto secondo il buon senso comune, però, si dovrebbe essere d’accordo sul fatto che si può apprezzare o no un’artista comportandosi sempre in maniera rispettosa.











