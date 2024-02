Sanremo 2024: Premio Bigazzi alla Composizione musicale/ Angelina Mango trionfa: “Mi sento così piccola…”

Angelina Mango vince il Premio Bigazzi alla Composizione musicale

E’ l’anno di Angelina Mango. La figlia dell’indimenticabile Pino Mango vince il Festival di Sanremo 2024 e conquista pure il Premio Bigazzi alla Composizione musicale, assegnato dall’orchestra del Festival. “Il Premio va ad Angelina Mango!”, annuncia entusiasta Amadeus, spiazzando la giovane cantante, che non si aspettava di fare mambassa di premi. “La mia emozione non si può misurare in questo momento, mi sento piccola rispetto a tutto questo”, dice emozionata Angelina Mango. “Voglio ringraziare con tutto il cuore dei giganti che si sono fidati di me in questo percorso”, conclude la cantante, poco prima di scoprire anche la vincitrice del Festival di Sanremo 2024. Un’edizione che Angelina Mango non dimenticherà mai. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Sanremo 2024: Premio Sergio Bardotti al Miglior testo/ Fiorella Mannoia con Mariposa "Il mio inno alle donne"

Sanremo 2024: grande attesa attorno al Premio Bigazzi alla Composizione musicale

Entra nel vivo il Festival di Sanremo 2024 con la finalissima di questa sera, nel corso della quale sarà premiato il vincitore della kermesse, oltre che i vincitori dei trofei ‘secondari’, tra i quali il Premio alla Composizione musicale intitolato a Giancarlo Bigazzi. Oltre a queste, diverse giurie queste sera consegneranno anche il Premio della critica Mia Martini, quello Sergio Bardotti al Miglior Testo e il Premio della Sala stampa ‘Lucio Dalla’.

CHI È VINCITORE FESTIVAL DI SANREMO 2024/ Geolier o Angelina Mango? Sala stampa e radio determinanti

Per quanto riguarda il Premio Bigazzi alla Composizione musicale, valuterà esclusivamente l’arrangiamento musicale dei brani in gara a Sanremo e potrà essere assegnato indipendentemente ad un artista tra i ‘Big’ o le nuove proposte. In generale, durante la settimana del festival attorno a questo premio c’è sembra grande riserbo e non è chiaro chi tra i 30 concorrenti potrebbe riceverlo. La scelta del vincitore del Premio Bigazzi alla Composizione musicale, come ogni anno, verrà fatta dall’orchestra di Sanremo, che più di chiunque altro, dopo aver eseguito i brani in gara decine di volte tra prove e dirette, conosce alla perfezione gli arrangiamenti musicali.

VINCITORE SANREMO 2024, CHI È? ANGELINA MANGO/ Classifica e podio: Geolier secondo, Annalisa terza, Ghali…

Chi ha vinto il Premio Bigazzi alla Composizione musicale a Sanremo dal 2013 al 2023

Insomma, c’è grande attesa attorno al Premio Bigazzi alla Composizione musicale che sarà assegnato, questa sera, durante la finalissima del Festival di Sanremo 2024. Per gli artisti in gara, infatti, ognuno dei premi possibili rappresenta un riconoscimento importante per il loro lavoro, che seppur non gli ha permesso di vincere la kermesse, gli garantisce comunque un’apprezzata onorificenza. Come per ognuno dei premi che si possono vincere al festival, non è previsto alcun compenso in denaro.

Facendo un salto nel passato, l’ultimo Premio Bigazzi alla Composizione musicale, durante il Festival di Sanremo 2023, venne vinto da Marco Mengoni con “Due Vite”, peraltro vincitore della kermesse. Nel 2022, invece, l’orchestra decise di premiare Elisa con “O Forse Tu“, mentre l’anno precedente spettò ad Ermal Meta che si presentò all’Ariston con “Un milione di cose darti“. Nel 2020, invece, fu Tosca a portarsi a casa il Premio Bigazzi alla Composizione musicale durante Sanremo, grazie a “Ho amato tutto“. L’anno prima vinse Simone Cristicchi con “Abbi cura di me“, preceduto nel 2018 da Max Gazzé con la sua “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno“. Il 2017 fu l’anno di Al Bano, che presentò “Di rose e spine“, mentre nel 2016 spettò agli Stadio con “Un giorno mi dirai“. I primi tre, invece, furono Nek, nel 2015, con “Fatti avanti amore“, Renzo Rubino nel 2014 con “Per sempre e poi basta” e, per primi nel 2013, Elio e le storie tese con “La canzone mononota“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA